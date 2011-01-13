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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۳

بارش برف در محور کندوان و کیاسر ادامه دارد

بارش برف در محور کندوان و کیاسر ادامه دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران از ادامه بارش برف در برخی از جاده های کندوان و کیاسر خبر داد و گفت: عملیات برف روبی در جاده های کندوان و کیاسر همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسد افزود: بارش برف در این محورهای مواصلاتی که از سه شنبه شب آغاز شده بود، هم اکنون نیز ادامه دارد و نیروهای تلاشگر راهداری مشغول عملیات برفروبی، نمک پاشی و پاکسازی شانه راه هستند.

وی با اشاره به آمادگی کامل اکیپ های راهداری استان، اظهار داشت: با توجه به پیش بینی هواشناسی استان، بارش برف در جاده های برفگیر و کوهستانی استان تا پنج شنبه ادامه خواهد یافت و راهداران در تلاش هستند تا راهی امن برای مسافران مهیا کنند.

مدیرکل راه و ترابری مازندران، به استقرار 35 اکیپ راهداری زمستانی در جاده های برفگیر مازندران اشاره کرد و افزود: راهداران پرتلاش استان در قالب 35 اکیپ راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی برفگیر مازندران مستقر هستند تا خدمات مطلوب به مسافران ارائه کنند.

اسد افزود: این تعداد اکیپ راهداری با 180 دستگاه ماشین آلات راهداری در سه هزار 700 کیلومتر از راه های برفگیر و کوهستانی استان به انجام فعالیت های راهداری زمستانی مشغول هستند.

وی اظهار داشت: 291 نفر از راهداران مازندران در طول جاده های برفگیر و کوهستانی استان مشغول عملیات برفروبی، نمک پاشی و امدادی هستند.
 
 

کد مطلب 1231089

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