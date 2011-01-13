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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

کنفرانس بین‌المللی علوم قرآنی در مالزی خاتمه یافت

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : کنفرانس بین‌المللی سالانه قرآن کریم در مالزی که به همت مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه مالزی در آکادمی اسلامی این دانشگاه آغاز به کار کرده بود خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنفرانس دو روزه که برای نخستین‌بار توسط مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه مالزی برگزار شد پژوهشگران و محققان کشورهای مالزی، اندونزی، بنگلادش و ایران به ارائه مقالات و تحقیقات علمی خود در زمینه علوم قرآنی پرداختند.

مباحثی مانند قوانین و الگوهای جهان‌شمول قرآن، اعجاز قرآن و روشهای تحقیقاتی مربوط به قرآن، نقش محققان و دانش‌پژوهان مسلمان در تفسیر قرآن ، نظم و نظام های قران از محورهای اصلی این کنفرانس بود.

محدثه امینی، فاطمه هشترودی، پروین کاظم زاده، مجید دانشگر، محمد مهدی مظاهری، ابوالقاسم رضا پور، عبدالمجید طالب تاش و محمد رضا آرام  قران پژوهانی بودند که از جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس حضور داشتند و مقالات خود را در رابطه با موضوعات مختلف قرآنی ارایه دادند.
 

کد مطلب 1231093

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