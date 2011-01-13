به گزارش خبرنگار مهر، در این کنفرانس دو روزه که برای نخستین‌بار توسط مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه مالزی برگزار شد پژوهشگران و محققان کشورهای مالزی، اندونزی، بنگلادش و ایران به ارائه مقالات و تحقیقات علمی خود در زمینه علوم قرآنی پرداختند.

مباحثی مانند قوانین و الگوهای جهان‌شمول قرآن، اعجاز قرآن و روشهای تحقیقاتی مربوط به قرآن، نقش محققان و دانش‌پژوهان مسلمان در تفسیر قرآن ، نظم و نظام های قران از محورهای اصلی این کنفرانس بود.

محدثه امینی، فاطمه هشترودی، پروین کاظم زاده، مجید دانشگر، محمد مهدی مظاهری، ابوالقاسم رضا پور، عبدالمجید طالب تاش و محمد رضا آرام قران پژوهانی بودند که از جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس حضور داشتند و مقالات خود را در رابطه با موضوعات مختلف قرآنی ارایه دادند.

