18 تن گیاه دارویی قاچاق در بم کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان بم طی عملیاتی دو دستگاه کامیون را توقیف و 18 تن داروی گیاهی قاچاق را کشف کردند.

وی تصریح کرد: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان بم حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه کامیون مشکوک و هر دو خودرو را توقیف کردند.

معاون فرماندهی نیروی انتظامی کرمان گفت: پلیس در بازرسی از این کامیون ها 18 تن داروی عطاری قاچاق کشف کرد.

سرهنگ پریور افزود: این محموله که از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شده و بعد از دپو شدن بارگیری و به استان های مرکزی حمل می شد توقیف شد.



وی ادامه داد: در این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.