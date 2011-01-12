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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

18 تن گیاه دارویی قاچاق در بم کشف شد

18 تن گیاه دارویی قاچاق در بم کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی کرمان از کشف 18 تن گیاه دارویی قاچاق در بم خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان بم طی عملیاتی دو دستگاه کامیون را توقیف و 18 تن داروی گیاهی قاچاق را کشف کردند.

وی تصریح کرد: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان بم حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه کامیون مشکوک و هر دو خودرو را توقیف کردند.

معاون فرماندهی نیروی انتظامی کرمان گفت: پلیس در بازرسی از این کامیون ها 18 تن داروی عطاری قاچاق کشف کرد.

سرهنگ پریور افزود: این محموله که از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شده و بعد از دپو شدن بارگیری و به استان های مرکزی حمل می شد توقیف شد.
 
وی ادامه داد: در این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.

کد مطلب 1231094

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