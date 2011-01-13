مسافران در اصفهان باید به صورت دائمی در کمپینگ ها اسکان داده شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن رنجبر شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی با بیان اینکه اجاره خانه‌ها برای مسافران نوروزی را گسترش دهیم، تاکید کرد: در صورتی که این امکانات را در ورودی‌های شهر قرار دهیم بسیار بهتر است.

وی ادامه داد: این مسئله از ایجاد ترافیک در شهر نیز می‌کاهد و سرویس دهی بهتر به مسافران را فراهم می کند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ایجاد رضایت برای مردم اصفهان مورد تاکید ما است، بیان داشت: برای خدمت رسانی به مسافران باید از ایجاد مشکل برای مردم ساکن اصفهان جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که همه بودجه‌هایی که صرف مهمان‌نوازی‌های مسافران می‌شود از بودجه‌های مردم تامین می‌شود.

رنجبر با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان جلساتی متعدد را در یک ماه گذشته برای خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی انجام داده‌د است، گفت: اعتقاد داریم که نباید مشکلی برای مردم ساکن اصفهان ایجاد شود.

وی ادامه داد: به دلیل تامین بودجه‌های شهرداری به وسیله مردم مراعات حال آنها برای ما دارای اولویت و اهمیت است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: درصدد انجام اقداماتی هستیم که خود مردم اصفهان نیز از آن منتفع شوند.

وی با اشاره به اینکه موضوع اسکان مسافران به صورت دائمی مورد اهمیت است، افزود: چادرهای خواب در شان مردم اصفهان و مسافران نیست.

رنجبر گفت: راه‌‌اندازی کمپینگ‌های دائم در سطح استان اصفهان مورد اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل و موضوع ترافیک نیز در ایام نوروز مورد اهمیت است، اضافه کرد: کاهش تلفات جانی در این زمینه مورد تاکید است