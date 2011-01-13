به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه چهارشنبه در جمع طلاب غیر ایرانی 50 کشور جهان اظهار داشت: ما از قرآن درس نگرفته‌ایم و آن را محور زندگی قرار نداده‌ایم.



وی افزود: نباید از قرآن تنها به الفاظ آن اکتفا کنیم، من الان 30 سال است در تلویزیون برنامه قرآنی اجرا می‌کنم و به این دلیل موفق بوده است که از قرآن کمک می‌گیریم.



قرائتی تأکید کرد: بر روی هر کلمه‌ای از قرآن که دست بگذاریم پاسخ چندین سئوال خود را می‌گیریم.



وی افزود: حوزه علمیه و دانشگاه‌های ما اگر تنها به سوره قریش عمل کنند نباید چندین میلیون دانشجو و طلبه در تابستان به علت گرما دور از تحصیل و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها تعطیل باشند چون قرآن توصیه به سفر کرده است.



رئیس ستاد اقامه نماز با تأکید بر اینکه جواب هر چیزی را می‌توانیم از قرآن بگیریم ابراز داشت: از آئین همسرداری گرفته تا اقامه عدل و نماز و احسان به والدین همه در قرآن وجود دارد.



وی خاطرنشان کرد: قرآن آئین همسرداری را در چهار کلمه بیان کرده که با همسرانتان با خوبی رفتار کنید، آنان را اندوهناک نکنید، آن‌ها را راضی کنید و نور چشم آن‌ها باشید.



این مفسر قرآن تأکیدکرد: ساده‌ترین کلمات قرآن آنقدر با معنا است که با سواد‌ترین افراد هم باید از آن درس بیاموزند.



وی به طلاب غیرایرانی حاضر در این جلسه توصیه کرد که ابتدا به جای مطالعه در اقوال و آراء دیگران یک دوره تفسیر قرآن را مطالعه کنند.



قرائتی همچنین گفت: ما باید قواعد دینی و نظریات دینی را از قرآن بگیریم و نظر دیگران را با قرآن بسنجیم نه اینکه نظر دیگران را محور قرار دهیم و بعد ببینیم قرآنچه می‌گوید.



وی افزود: سخنرانی‌هایتان کوتاه باشد، از آیات قرآن زیاد استفاده کنید، مردم را بخندانید و از توسل غافل نشوید.



ایجاد سایت خنده حلال



قرائتی با بیان اینکه در اسلام همانطور که گریه و عزاداری داریم خنده هم داریم گفت: من اخیرا تصمیم گرفته‌ام سایت خنده حلال را راه اندازی کنم البته خنده نباید موجب تحقیر دیگران شود و گناهی درآن باشد.



استاد درس قرآن تأکید کرد: طلبه موفق کسی است که اخلاص داشته باشد، به سراغ نسل جوان برود و محور کارهای خود را قرآن قرار دهد.



وی افزود: طلبه خوب کسی است که از مردم، برای مردم و با مردم باشد و دردهای آن‌ها را بفهمد و برای رفع آن‌ها تلاش کند.