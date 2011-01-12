باند سرقت متشکل از اتباع افغانی در کرمان متلاشی شد

سرهنگ محمد امینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران دایره تجسس کلانتری 13 شهر کرمان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی اعضای یک باند سرقت را شناسایی کردند.

وی افزود: پلیس در یک عملیات غافلگیرانه اعضای شش نفره باند سرقت را دستگیر کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خاطرنشان کرد: چهار نفر از اعضای این باند افغانی دو نفر ایرانی هستند که یکی از آنان زن است.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل فعالیت این باند 9 عدد کیف، سه عدد لب تاپ، مقادیری مدارک هویتی سرقتی و یک دستگاه موتورسیکلت که در حیاط محل دفن شده بود کشف و یک دستگاه پراید که سارقان از آن جهت انجام سرقت استفاده می کردند توقیف شد.

وی افزود: متهمان تاکنون به چندین فقره کیف قاپی، کیف زنی، زورگیری، سرقت سیم برق و سرقت موتور سیکلت اعتراف کردند که جهت تحقیقات بیشتر تحویل پلیس آگاهی شدند.