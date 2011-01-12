سقوط دولت حریری با استعفای یازدهمین وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، لحظاتی پیش یازدهمین وزیر از دولت سعدالحریری کناره گیری کرد و اکثریت را از دست داد و با کناره گیری یازدهمین وزیر، دولت لبنان رسما سقوط کرد.



وزیران گروههای مخالف موسوم به 8 مارس لحظاتی پیش کناره گیری خود را از دولت لبنان به سبب تسلیم شدن حریری در برابر فشارهای آمریکا و بی توجهی به خواسته های آنها در ارتباط با شاهدان دروغین پرونده ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان اعلام کردند.



وزیران گروههای مخالف در کابینه سعدالحریری با برگزاری نشست با خبرنگاران ضمن اعلام کناره گیری خود، از میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان خواستند دولت جدیدی را تشکیل دهد.

وزیران مخالف در این نشست از تلاشهای عربستان سعودی و سوریه برای آرام کردن اوضاع لبنان تشکر کردند.



آنها تاکید کردند : حریری و دیگر گروههای 14 مارس در برابر فشارهای آمریکا سر تسلیم فرود آورده اند.



کناره گیری وزیران مخالف از کابینه لبنان و سقوط آن در حالی صورت گرفت که سعد الحریری از لحظاتی پیش در کاخ سفید به دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رفته است.