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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۱۸

برگزاری جلسه هیئت رئیسه خبرگان و کمیسیون‌های مربوطه/ تغییر زمان اجلاس خبرگان

برگزاری جلسه هیئت رئیسه خبرگان و کمیسیون‌های مربوطه/ تغییر زمان اجلاس خبرگان

جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و کمیسیون‌های این مجلس، موضوع تبصره 2 ماده 15 آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مبنی بر ایجاد هماهنگی و تنظیم عملکرد کمیسیون‌های این مجلس و نیز تبادل نظر در خصوص مسائل مهم مربوط به خبرگان عصر امروز تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه پس از بحث و رای‌ گیری، اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به عنوان هیئت رئیسه این جلسه مشترک نیز انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه، حاضران پیشنهادات خود را در مورد نحوه تدوین آیین‌نامه داخلی و نیز دستور جلسه کمیسیون مذکور و نیز راه‌های فعال‌تر کردن این مجلس به بحث گذاشتند و تصمیم گرفته شد تا هر یک از اعضا پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه کمیسیون ارائه کنند تا در جلسه بعد آئین‌نامه داخلی این کمیسیون از میان پیشنهادات وارده تدوین و به تصویب برسد.

همچنین در این جلسه تاریخ تعیین شده اجلاس بعدی خبرگان رهبری که قبلا 24 و 25 اسفند ماه تعیین شده بود، پس از تجدید نظر مقرر شد به تاریخ‌های 17و 18 اسفند ماه مطابق با سوم و چهارم ربیع‌الثانی تغییر یابد.

کد مطلب 1231100

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