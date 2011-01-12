کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ندافی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران غلظت همه آلاینده ها از حداکثر مجاز استاندارد کمتر است و کیفیت هوا در شرایط قابل قبولی قرار دارد.



وی اظهار داشت: بر اساس این اطلاعات از غلظت آلاینده های هوای تهران نسبت به روز گذشته کاسته شده است.



