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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

نخستین بار در کشور ؛

بیمه رایگان آتش سوزی خانه ها در رشت اجرایی شد

بیمه رایگان آتش سوزی خانه ها در رشت اجرایی شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر رشت از اجرای بیمه رایگان آتش سوزی خانه ها در این شهر برای نخستین بار در کشور خبر داد.

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انعقاد قراردادی میان شورای اسلامی شهر و نمایندگی شرکت بیمه ملت نخستین بار طرح بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار منازل مسکونی در رشت اجرا شده و 170 هزار و 496 خانه در این شهر تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی با بیان اینکه تمامی شهروندان رشتی به صورت رایگان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند، اظهارداشت: در صورت آتش سوزی و یا حوادثی مانند صاعقه و انفجار در منازل شهر رشت شهروندان می توانند به یکی از نمایندگی های این شرکت مراجعه و تا سقف 120 میلیون خسارت دریافت کنند.

رئیس شورای رشت ادامه داد: از این مبلغ  100 میلیون ریال متعلق به ساختمان و 20 میلیون ریال دیگر نیز برای خسارت لوازم منزل در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به بارش شدید باران طی دو روز گذشته گفت: با توجه به اینکه امسال بارش کمی را شاهد بوده ایم اما حجم باران توانسته بسیاری از محدوده های سطحی شهر را دچار آبگرفتگی کند.

قاسمی توجه جدی و بررسی بیشتر این امر را نیاز ضروری عنوان کرد و گفت: جلسات متعدد با شرکت آب و فاضلاب در خصوص تخریب و مسدود بودن برخی از فاضلابهای سنتی در سطح شهر و اینکه دیگر این فاضلابها جوابگوی شهر رشت نیست داشته ایم، لازم است جلسه ای نیز با آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه های زرجوب و گوهررود داشته تا بتوان راهکار مناسبی را اتخاذ کرد.
کد مطلب 1231111

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