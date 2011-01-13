بیمه رایگان آتش سوزی خانه ها در رشت اجرایی شد

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انعقاد قراردادی میان شورای اسلامی شهر و نمایندگی شرکت بیمه ملت نخستین بار طرح بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار منازل مسکونی در رشت اجرا شده و 170 هزار و 496 خانه در این شهر تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی با بیان اینکه تمامی شهروندان رشتی به صورت رایگان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند، اظهارداشت: در صورت آتش سوزی و یا حوادثی مانند صاعقه و انفجار در منازل شهر رشت شهروندان می توانند به یکی از نمایندگی های این شرکت مراجعه و تا سقف 120 میلیون خسارت دریافت کنند.

رئیس شورای رشت ادامه داد: از این مبلغ 100 میلیون ریال متعلق به ساختمان و 20 میلیون ریال دیگر نیز برای خسارت لوازم منزل در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به بارش شدید باران طی دو روز گذشته گفت: با توجه به اینکه امسال بارش کمی را شاهد بوده ایم اما حجم باران توانسته بسیاری از محدوده های سطحی شهر را دچار آبگرفتگی کند.

قاسمی توجه جدی و بررسی بیشتر این امر را نیاز ضروری عنوان کرد و گفت: جلسات متعدد با شرکت آب و فاضلاب در خصوص تخریب و مسدود بودن برخی از فاضلابهای سنتی در سطح شهر و اینکه دیگر این فاضلابها جوابگوی شهر رشت نیست داشته ایم، لازم است جلسه ای نیز با آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه های زرجوب و گوهررود داشته تا بتوان راهکار مناسبی را اتخاذ کرد.