حاشیه های دیدار قطر و چین/ حضور پرتعداد خبرنگاران و کمبود صندلی های ویژه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه خلیفه قطر، در روز دوم از رقابتهای مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا در گروه اول از ساعت 19:15 دقیقه امروز به وقت قطر تیم های ملی فوتبال قطر و چین به مصاف هم خواهند رفت.

در حالی که هنوز دقایقی تا شروع این دیدار باقی مانده است هنوز ظرفیت ورزشگاه 50 هزار نفری الخلیفه پرنشده و صندلی های زیادی خالی است. با این حال نسبت به دیدارهای گذشته جام ملت ها تماشاگران استقبال خوبی از این بازی کرده اند.

ورزشگاه خلیفه با وجود اینکه بزرگترین جایگاه دوحه محسوب می شود اما جایگاه خبرنگاران آن ظرفیت بالایی ندارد و با توجه به استقبال خوب خبرنگاران رسانه های مختلف از این دیدار برخی خبرنگاران صندلی برای نشستن ندارند.