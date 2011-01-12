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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۳۱

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

حاشیه های دیدار قطر و چین/ حضور پرتعداد خبرنگاران و کمبود صندلی های ویژه

حاشیه های دیدار قطر و چین/ حضور پرتعداد خبرنگاران و کمبود صندلی های ویژه

خبرنگاران و گزارشگران پرتعدادی برای پوشش خبری دیدار تیم های ملی فوتبال قطر و چین در ورزشگاه خلیف حضور یافته اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه خلیفه قطر، در روز دوم از رقابتهای مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا در گروه اول از ساعت 19:15 دقیقه امروز به وقت قطر تیم های ملی فوتبال قطر و چین به مصاف هم خواهند رفت.

در حالی که هنوز دقایقی تا شروع این دیدار باقی مانده است هنوز ظرفیت ورزشگاه 50 هزار نفری الخلیفه پرنشده و صندلی های زیادی خالی است. با این حال نسبت به دیدارهای گذشته جام ملت ها تماشاگران استقبال خوبی از این بازی کرده اند.

ورزشگاه خلیفه با وجود اینکه بزرگترین جایگاه دوحه محسوب می شود اما جایگاه خبرنگاران آن ظرفیت بالایی ندارد و با توجه به استقبال خوب خبرنگاران رسانه های مختلف از این دیدار برخی خبرنگاران صندلی برای نشستن ندارند.

کد مطلب 1231113

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