تلاش ترکیه برای نفوذ در عراق/ در آرزوی بازگشت به دوران اقتدار عثمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز نوشت : این درحالی است که رقبای دیگری از جمله آمریکا نیز برای گسترش نفوذ خود در عراق فعالیت می کنند؛ اگر چه نقوذ ترکیه حتی در جنوب عراق یعنی منطقه نفتی بصره نیز مشاهده می شود ولی عمق این نفوذ در منطقه مرزی و شمال گسترش بیشتری دارد.

به نوشته این نشریه، اگر چه آمریکا با اشغال عراق در سال 2003 تا کنون، 4400 نفر تلفات داده است ،اما اکنون کارشناسان می گویند این ترکیه است که در مسائل اقتصادی ، فرهنگی و تجاری عراق نقش عمده ای بازی می کند.

از زمانی که ترکیه نگرش خود درباره پیوستن به اتحادیه اروپا را تغییر داده به این جمع بندی رسیده که گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه منفعت بیشتری برای آنها دارد.

به نوشته نیویورک تایمز، در حال حاضر 15 هزار شهروند ترکیه در اربیل و بخشهای شمالی عراق مشغول کار هستند. بر این اساس حضور 700 شرکت ترکیه در عراق بیش از دو سوم شرکتهای موجود در شمال عراق را شامل می شود.

محدودیتهای ویزایی بین دو کشور لغو شده و کنسولگری ترکیه در اربیل روزانه بیش از 300 مورد روادید صادرمی کند . یک گروه مذهبی ترکیه مدیریت 19 مدرسه را در این منطقه به عهده دارد که در آنها تعداد 5500 دانش آموز عرب، ترکمان و کرد مشغوال تحصیل هستند.

نیویورک تایمز می نویسد: مقامات ترکیه تلاش دارند تا مناطق مرزی با عراق را از نظر فرهنگی و اقتصادی متحول کنند که در نتیجه مشکلات بسیاری از کردهای ناراضی با این کشور نیز برطرف خواهد شد.

این روزنامه در ادامه گزارش به نقش نفت و گاز اشاره کرده و آورده است : هنوز نفت و گاز از نظر اقتصادی حرف اول را می زند و به همین دلیل ترکیه نیاز به نفت و گاز عراق دارد. براین اساس، خط لوله نفت از کرکوک به چچن که از مسیر ترکیه می گذرد 25 درصد صادرات نفت عراق را شامل می شود. ترکیه در خط لوله گاز 11میلیارد دلاری که گاز عراق را به اروپا منتقل می کند نقش عمده ای دارد.