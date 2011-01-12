به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب نخستین روز از هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور پس از پیروزی سه بر یک داماش گیلان مقابل سایپا که در خانه والیبال رقم خورد، دو تیم دانشگاه آزاد و هیئت والیبال کرمان به مصاف هم رفتند. این دیدار با پیروزی تیم میهمان به پایان رسید تا شاگردان حمید موحدی همچنان دلخوش به تک بردی باشند که طی 6 هفته گذشته کسب کرده‏اند.

شاگردان ناصر شهنازی با وجود پیروزی در دیدار با دانشگاه آزاد در رده سوم گروه "الف" باقی ماندند، چراکه علاوه بر گیلانی‏ها، تیم باریج اسانس کاشان نیز 2 امتیاز کامل دیدار با بانک کشاورزی را از آن خود کرد و بالاتر از داماش جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید.

در سایر دیدارهای برگزار شده تیم بازرگانی جواهری گنبد بعد از چند شکست متوالی بالاخره در مصاف با آلومینیوم المهدی بندرعباس موفق به کسب نخستین پیروزی شد با این حال در رده آخر گروه "ب" باقی ماند. امروز همچنین ابومسلم خراسان در مصاف با پرسپولیس صاحب پنجمین پیروزی خود شد و جایگاهش را در صدر جدول رده‏بندی این گروه تثبیت کرد. نتایج کامل دیدارهای به دست آمده در روز نخست از هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

* آلومینیوم المهدی بندرعباس یک - جواهری بازرگانی گنبد 3

(24 بر 26)، (25 بر 21)، (20 بر 25) و (18 بر 25)

* دانشگاه آزاد یک - هیئت والیبال کرمان 3

(31 بر 29)، (23 بر 25)، (17 بر 25) و (23 بر 25)

* ابومسلم خراسان 3 - پرسپولیس تهران 2

(19 بر 25)، (25 بر 23)، (25 بر 21)، (23 بر 25) و (15 بر 10)

* باریج اسانس کاشان 3 - بانک کشاورزی صفر

(25 بر 14)، (25 بر 23) و (25 بر 21)

* داماش گیلان 3 - سایپای البرز یک

(25 بر 18)، (23 بر 25)، (25 بر 19) و (33 بر 31)

در چارچوب هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امشب ارتعاشات صنعتی در خانه والیبال به مصاف پیشگامان کویر یزد می‏رود. این هفته از رقابت‏ها فردا با برگزار دو دیدار به شرح زیر به پایان می‏رسد:

پنجشنبه - 23/10/89

* کاله مازندران - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن پیامبر اعظم (ص) آمل)

* پتروشیمی بندرامام - ارومیه (ساعت 17 - سالن شهرک بعثت)

جدول رده‏بندی تیم های حاضر در دو گروه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور پیش از برگزاری سه دیدار باقی مانده از هفته هفتم به شرح زیر است:

جدول رده بندی گروه "الف":

1- باریج اسانس کاشان 13 امتیاز

2- داماش گیلان 12 امتیاز

3- هیئت والیبال برق کرمان 12 امتیاز

4- سایپای البرز 10 امتیاز

5- بانک کشاورزی 9 امتیاز

6- دانشگاه آزاد 8 امتیاز

7- پیشگامان کویر یزد 7 امتیاز

8- ارتعاشات صنعتی 7 امتیاز

جدول رده بندی گروه "ب":

1- ابومسلم خراسان 11 امتیاز

2- ارومیه 10 امتیاز

3- پرسپولیس تهران 10 امتیاز

4- کاله مازندران 10 امتیاز

5- آلومینیوم المهدی بندرعباس 9 امتیاز

6- پتروشیمی بندرامام 9 امتیاز

7- پیکان تهران 8 امتیاز

8- بازرگانی جواهر گنبد 8 امتیاز