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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

ثبت نام عمره مفرده در قزوین آغاز شد

ثبت نام عمره مفرده در قزوین آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت استان قزوین گفت: ثبت نام عمره مفرده از امروز چهارشنبه در استان قزوین آغاز شده است و متقاضیان می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی مجاز برای اعزام ثبت نام کنند.

امیر عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: دارندگان اسناد سپرده گذاری بانک ملی و اولویت های یک تا 180 بانک ملت می توانند برای ثبت نام عمره مفرده اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت استان با بیان این مطلب که متقاضیان یک هفته برای ثبت نام مهلت دارند، افزود: امسال 78 کاروان از استان قزوین به این سفر معنوی اعزام خواهد شد.
 
عبادی تصریح کرد: ثبت نام مرحله اول همزمان ازساعت 8 صبح امروز چهارشنبه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت هریک از کاروانها ادامه خواهد داشت و در صورت عدم تکمیل ظرفیت گروههای اعلامی بعد از تاریخ یاد شده نحوه و چگونگی دعوت از اولویت 180 به بعد از طریق اداره حج و زیارت استان به اطلاع عموم خواهد رسید.
 
مدیرحج و زیارت استان خاطرنشان کرد: اعزام متقاضیان حج عمره از طریق دفاتر و شرکتهای خدمات زیارتی مجاز اعلام شده صورت خواهد گرفت لذا هرگونه ثبت نام درغیرازدفاتر و شرکتهای مجاز اعلام شده فاقد اعتبار بوده و مدیریت حج و زیارت در قبال اینگونه متقاضیان هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 
وی یادآور شد: با افراد و شرکتهای غیرمجازی که اقدام به ثبت نام کنند برخورد قانونی خواهد شد.

 
کد مطلب 1231121

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