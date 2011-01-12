به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه خلیفه شهر دوحه، تیم ملی فوتبال قطر که در دیدار افتتاحیه جام پانزدهم برابر ازبکستان شکست خورده بود برای دیدار با چین از تمام توانش استفاده کرد. در این بین تماشاگران قطری با حضور پرتعداد خود علاوه بر رقم زدن پرتماشاگرترین بازی جام پانزدهم، به حمایت از تیم ملی کشورشان پرداختند.

* بخش عمده ای از تماشاگران قطری با لباس های متحدالشکل مشکی و بنفش در ورزشگاه خلیفه حضور داشتند و از همان دقایق ابتدایی به تشویق تیم ملی کشورشان پرداختند.

* قطریها در پنج دقیقه ابتدایی این بازی فشار زیادی روی دروازه چین وارد کردند اما نتوانستند به گل برسند. تشویق تماشاگران قطری نیز مثالزدنی بود.

* بازیکنان دو تیم ملی فوتبال قطر و چین در ابتدا هر دو با لباس سفید وارد زمین شدند و مراسم آغازین را به جا اوردند. در این بین چینی ها گرمکن سفید پوشیده بودند و بازیکنان قطر با پیراهن سفید آستن کوتاه وارد زمین شدند!

* هوای قطر در چند روز گذشته رو به سردی گذاشته که در بازی امشب تیم های قطر و چین هم سرما برخی تماشاگران غیر قطری را آزار می دهد و آنها ناچارند از لباس های گرم استفاده کنند.

تیم ملی فوتبال قطر در بازی اول خود با نتیجه 2 بر صفر برابر ازبکستان شکست خورده بود اما چین با نتیجه 2 بر صفر کویت را شکست داده بود.