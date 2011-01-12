مراسم اختتامیه سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم غلامرضا کاطمی دینان، مشاور عالی دبیر کل و عضو شورای سیاست گذاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی کل کشور گفت: روابط عمومی ها نقش به سزایی را ایفا می کنند. امیدوارم ارزش های این حرفه کاملا مشخص شود.



وی در ادامه افزود: بازنگری در فرهنگ سازمان می تواند موثر باشد و در این باره روابط عمومی نقش مهمی را ایفا می کند، چرا که روابط عمومی ها باید نیاز مشتریان را شناسایی کنند و بعد به مدیران منتقل کنند. همانطور که آقای ساروخانی اشاره کردند حرفه روابط عمومی جهانی، عشق و امید است و باید در این باره دوستان تلاش خود را انجام دهند.



در ادامه مراسم کلیپ پخش و بیانیه سمپوزیم نیز قرائت شد. ایازی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری در بخشی از این مراسم درباره شهرداری، کالبد شهر و مقوله انسان به عنوان شهروند صحبت کرد.



او در ادامه افزود: روابط عمومی نقش مهمی در آگاهی و اطلاع رسانی دارد و اگر این امر درست انجام نشود، مسلماً لطمه زیاد زده می شود. باید به حرفه روابط عمومی یک نگاه راهبردی شود و از تمام ظرفیت ها استفاده کرد.



ایازی خاطرنشان ساخت: روابط عمومی ها نقش بی بدیل در نهاد دارد، ولی متاسفانه برخی اوقات مافوق متوجه حساسیت این حرفه به عنوان یک شغل تاثیرگذار نیست. باید مدیران ما به این حساست واقف باشند. امیدوارم شاهد توسعه این حرفه باشیم.



در بخشی دیگر از این مراسم حسین پورزرندی معاون اداری و مالی شهرداری درباره تولید کننده و مصرف کننده صحبت کرد که باید در این باره ارزش ها مورد غفلت قرار نگیرد.



وی در ادامه افزود: روابط عمومی باید انعکاس دهنده وقایع بیرون به درون سازمان باشند. بنابراین این حرفه دشوار است و من برای دوستان آرزوی موفقیت می کنم.



در پایان مراسم خط کش طلایی به محمدباقر قالیباف شهردار تهران اهدا شد. او در این مراسم حضور نداشت و ایازی به نمایندگی از او این هدیه را دریافت کرد. همچنین در این مراسم از نهادهای مختلف تقدیر به عمل آمد و تمبر ششمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی کل کشور نیز رونمایی شد.