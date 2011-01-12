علوم انسانی باید رویکرد نقادانه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در بازدید از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم با اشاره به اینکه در مقوله علوم انسانی باید رویکردها نقادانه باشد و مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: تا کنون نگاه بشری در موضوع علوم انسانی دخیل بوده است و همچنین زیربنای متافیزیک نیز در آن لحاظ شده اما دیدگاه ها و رویکردها در علوم انسانی در تمام موارد و همه جا به صورت یکسان نیست.
وی با اشاره به بازدید خود از کتب و دستاوردهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: عناوین نشان میدهد فکر، ایده و رویکردهای تازه و معقولی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در حال شکل گیری است و علوم انسانی یکی از مسائل فکری جامعه است که تا کنون کمتر در جامعه به آن پرداخته شده است و در کلیت کشور به علوم انسانی توجه نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه علوم انسانی در بعضی بخشها پیشرفت و در برخی بخشهای دیگر نیز کاستیهایی داشت است، اضافه کرد: این کاستیها را نمیتوان برای عدم فعالیت و تعطیلی کار دیگران بنا قرار داد.
پژوهش اگر همراه با آموزش باشد موثر است
وی با اشاره به اینکه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای مطرح و معرفی کردن خود باید پیوست رسانهای، میزگرد و گفتمان تشکیل دهد بیان داشت: چنین کاری فایده و تأثیر بسزایی در فضای مطرح جامعه میگذارد و افکار جامعه را از سطح عوام گرایی به سطوح بالاتر ارتقا خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار پژوهش همراه با آموزش باشد فایده و تأثیر بسیاری خواهد داشت، ادامه داد: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه باید بر روی بعضی از مسائل جامعه بیشتر کار کند و همچنین باید با افرادی که کارهای اجرایی فراوانی داشتهاند در زمینه بعضی موضوعات مورد نیاز، نشستها و تالارهای گفتگوی متعددی داشته باشد.
لاریجانی با اشاره به اینکه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه باید خود را به جامعه بشناساند و معرفی کند بیان داشت: لزومی ندارد معرفی و تبلیغات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حتماَ در تیزرها و صدا و سیما باشد، بنابراین باید در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مکانیزمهای در شأن خودتان داشته باشید که بتواند این مجموعه را به جامعه بشناشاند.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه یک سطح پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان حرف عقلانی و علمی است و سطح دیگر آن رسانه و طرح موضوع است، گفت: اجرای این امر دو فایده برای جامعه دارد نخست اینست که سبب معرفی این پژوهشگاه به جامعه میشود و دیگری بالا بردن سطح کشور از لحاظ مناقشات میباشد.
رسانه باید با نخبگان ارتباط برقرار کنند
وی در خصوص اسلامی شدن دانشگاهها بیان داشت: رکن اصلی در رابطه با اسلامی شدن دانشگاهها معلمی و استادی است که تربیت این افراد در جامعه تاثیرگذار است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فضای فکری جامعه و سطح نخبگی در ایران بسیار بالاست و نباید آن را دست کم گرفت و رسانه باید بتوانند با نخبهها ارتباط برقرار کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با مقایسه کارهای صورت گرفته در قبل و بعد از انقلاب، بیان داشت: در زمان قبل از انقلاب فضاحتها و وابستگیهای بیشماری وجود داشت و بعد از انقلاب نیز گرایش نیمچه سوسیالیستی در کشور وجود داشت که به اقتصاد ایران ضربه زد و به فربه و بیخاصیتی شدن دولت کمک فراوانی کرد.
لاریجانی ادامه داد: در اصل ۴۴ بنا بر تقسیم کارخانجات نبود بلکه مبنا و اساس کار بر تعیین ساز و کاری بود تا اقتصاد در دست خود مردم قرار گیرد و در این اصل قرار شد به مردم و جوانان میدان داده شود که این امر به کار، تولید و اشتغال زایی آنها کمک فراوانی میکرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: عدالت در عالم اقتصاد و سیاست مفهوم موثقی است که موید مبانی سطحی باشد کشور ضرر خواهد کرد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت وجود توسعه ایرانی اسلامی در کشور بیان داشت: توجه به این امر در کشور حساس است و ضرورت دارد که بروی آن بیشتر توجه و کار صورت گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس بر نقادانه بودن مقوله علوم انسانی در رویکرد و بررسیها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در بازدید از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم با اشاره به اینکه در مقوله علوم انسانی باید رویکردها نقادانه باشد و مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: تا کنون نگاه بشری در موضوع علوم انسانی دخیل بوده است و همچنین زیربنای متافیزیک نیز در آن لحاظ شده اما دیدگاه ها و رویکردها در علوم انسانی در تمام موارد و همه جا به صورت یکسان نیست.
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