سفر حریری به آمریکا نیمه تمام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه و خبرگزاری رویترز، لحظاتی پیش سعدالحریری نخست وزیر لبنان در اولین واکنش به استعفای دسته جمعی وزیران وابسته به جریان هشت مارس(حزب الله و متحدان)، واشنگتن را به مقصد بیروت ترک کرد.



بر اساس این گزارش، سعدالحریری که با سقوط کابینه خود روبرو شده، صبح فردا پنجشنبه وارد بیروت می شود و بلافاصله به دیدار میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان خواهد رفت.



حریری از مقامات فرانسه و قطر و برخی کشورها به صراحت خواسته است در امور داخلی لبنان دخالت کنند.



خاطر نشان می شود وزیران گروههای مخالف موسوم به 8 مارس لحظاتی پیش کناره گیری خود را از دولت لبنان به سبب تسلیم شدن حریری در برابر فشارهای آمریکا و بی توجهی به خواسته های آنها در ارتباط با شاهدان دروغین پرونده ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان اعلام کردند که به سبب خروج یازده وزیر، دولت وی رسما سقوط کرد.



وزیران مخالف تاکید کردند : حریری و دیگر گروههای 14 مارس در برابر فشارهای آمریکا سر تسلیم فرود آورده اند.



کناره گیری وزیران مخالف از کابینه لبنان و سقوط آن در حالی صورت گرفت که سعد الحریری در حال گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید بود.