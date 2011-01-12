قطریها به بلندگوهای ورزشگاه متوسل شدند/ تذکر داور ایرانی به نیمکت چین

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه خلیفه قطر، در حالی که 20 دقیقه از دیدار تیم ملی فوتبال قطر و چین می گذرد و قطریها هنوز نتوانسته اند دروازه تیم حریف را باز کنند، مسئولان قطری با استفاده از بلندگوهای ورزشگاه تماشاگران را تحریک می کنند تا بازیکنان را تشویق کنند.

* در حالی که در ابتدای بازی کمتر از 30 هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند در دقیقه 20 این بازی بیش از 40 هزار نفر به ورزشگاه خلیفه آمده اند.

* علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان که به عنوان داور چهارم در این بازی انجام وظیفه می کند پس از اعتراض نیمکت چین به داور مسابقه به آنها تذکر داد و دعوت به آرامش شان کرد. داور این بازی" کیم دونگ جین " از کره جنوبی است.

* جایگاه خبرنگاران در بالاترین نقطه ورزشگاه خلیفه قرار دارد. به همین خاطر خبرنگاران ببیشتر از تماشاگران از سرمای شبانه قطر رنج می برند.

* نزدیک به هزار تماشاگر چینی به حضور در ورزشگاه خلیفه به تشویق تیم ملی کشورشان می پردازند اما صدای آنها در میان صدای بیش از 40 هزار قطری به گوش نمی رسد.