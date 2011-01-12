همراهی کارشناس هسته ای با بازدید کنندگان تاسیسات ایران بلامانع است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطلب را رامین میهمانپرست روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی براینکه برخی افراد دعوت شده اظهار داشته اند که ما برای بازدید از تاسیسات هسته ای ایران تخصص لازم را نداریم و چنانچه این بازدیدها توسط متخصصین صورت می گرفت ، بهتر بود ، اعلام کرد.

مهمانپرست اظهار داشت: این دعوت اقدامی اعتماد ساز از طرف جمهوری اسلامی ایران بوده و بر اساس حسن نیت صورت گرفته است و بعنوان یک فرصت و گامی مثبت باید تلقی گردد ، به همین دلیل با توجه به نظرات برخی دعوت شدگان ، اعلام می نمائیم همراه آوردن کارشناس هسته ای در این بازدید بلامانع است.

