به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله اسدی گرمارودی با اعلام ابلاغ شیوه نامه انتخاب معلم نمونه به استانها بر نقش و جایگاه رفیع معلمان و نحوه انتخاب شایسته آنها در سطح مدرسه ،منطقه و استان و کشوری تاکید کرد.

در بخشی از این شیوه نامه تمامی فرهنگیان رسمی، پیمانی آموزش و پرورش که شاغل در واحدهای آموزشی و پرورشی اعم از دولتی، غیردولتی و مدارس خاص در هریک از دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مشمول این طرح می شوند.

انتخاب معلمان نمونه در سطح مدارس در گروه‌هایی که بیشترین ساعات تدریس را بدان اشتغال داشته اند انجام خواهد شد.





