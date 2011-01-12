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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۱۲

شیوه‌نامه انتخاب معلم نمونه سال تحصیلی 90-89 ابلاغ شد

شیوه‌نامه انتخاب معلم نمونه سال تحصیلی 90-89 ابلاغ شد

قائم مقام وزیرآموزش و پرورش در ستاد بزرگداشت مقام معلم شیوه نامه انتخاب معلم نمونه سال تحصیلی 90-89 را به استانها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله اسدی گرمارودی با اعلام ابلاغ شیوه نامه انتخاب معلم نمونه به استانها بر نقش و جایگاه رفیع معلمان و نحوه انتخاب شایسته آنها در سطح مدرسه ،منطقه و استان و کشوری تاکید کرد.

در بخشی از این شیوه نامه تمامی فرهنگیان رسمی، پیمانی آموزش و پرورش که شاغل در واحدهای آموزشی و پرورشی اعم از دولتی، غیردولتی و مدارس خاص در هریک از دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مشمول این طرح می شوند.

انتخاب معلمان نمونه در سطح مدارس در گروه‌هایی که بیشترین ساعات تدریس را بدان اشتغال داشته اند انجام خواهد شد.


 

کد مطلب 1231130

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