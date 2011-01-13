نخستین پیروزی جواهری گنبد مقابل چشم تماشاگران بندرعباسی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تیمهای والیبال آلومینیوم بندرعباس و جواهری گنبد عصر چهارشنبه از سری مسابقات هفته هفتم لیگ برتر والیبال کشور در سالن فجر بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود جواهری گنبد پایان یافت.

تیم والیبال جواهری گنبد که با شش باخت پیاپی در رده هشتم و آخر گروه دوم لیگ برتر والیبال قرار داشت در این دیدار توانست با ارائه یک بازی خوب و استفاده از ضعفهای فراوان تیم آلومینیوم نخستین پیروزی خود را در بندرعباس به دست آورد.

در ست اول این دیدار و در حالی که 2 تیم تا امتیاز 19 با هم مساوی بودند به یک باره تیم آلومینیوم توانست با به دست آوردن چهار امتیاز پیاپی با نتیجه 23 بر 19 از حریف پیش بیفتد.

اما این پیروزی دوام چندانی نداشت و تیم جواهری با استفاده از نقاط ضعف فراوان تیم آلومینیوم در دفاع و در زدن سرویس توانست با نتیجه 26 بر 24 در ست نخست به پیروزی برسد.

در ست دوم آلومینیوم بازی خیلی بهتری را به نمایش گذاشت همواره در طول ست با 2 یا سه امتیاز از حریف پیش بود و در نهایت هم توانست با نتیجه 25 بر 21 این ست را به سود خود به پایان رساند.

در ست سوم جواهری گنبد از ابتدا بازی برتری را به نمایش گذاشت و در حالی که آلومینیوم در طول این ست همواره در دفاع روی تور و دفاع عقب زمین با مشکلات فراوانی مواجه بود جواهری گنبد توانست با نتیجه 25 بر 20 مقابل آلومینیوم به پیروزی برسد.

در ست چهارم هم جواهری گنبد نسبت به آلومنیوم بندرعباس برتری مطلقی داشت و توانست با نتیجه 25 بر 18 آلومینیوم را شکست دهد تا نخستین بردش در لیگ برتر مقابل چشم هزار تماشاگر بندرعباسی که برای تشویق آلومینیوم به سالن آمده بودند رقم بخورد.

اعتراض تماشاگران به بازی ضعیف آلومینیوم

بازی ضعیف و دور از انتظار تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس موجب اعتراض تماشاگران این تیم شد و تعدادی از لیدرهای تیم آلومینیوم پس از پایان بازی مقابل رختکن این تیم تجمع کرده و نسبت به بازی بد آلومنیوم اعتراضات شدیدی را انجام دادند.