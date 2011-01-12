خوستار تعامل مثبت با همه کشورها هستیم / پیام عراق جدید به سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "نوری المالکی" در دیدار با شیخ ناصر الصباح نخست وزیر کویت تاکید کرد: ما خواهان روابط سازنده با کویت هستیم. پس از تشکیل دولت مشارکت ملی اتخاذ تصمیمات به وسیله یک نفر، قومیت واحد یا گروه خاص صادر نمی شود و عراق امروز همانند سابق نیست.

وی افزود: عراق جدید همانند رژیم بعثی عمل نمی کند، بلکه خواستار توسعه روابط با همه بر اساس منافع مشترک است و این پیام ما به همه کشورهای عربی و سران آن است.

مالکی گفت : ما پس از برقراری امنیت به دنبال حل مشکلاتی که رژیم سابق با کشورهای دوست به ویژه کویت ایجاد کرده است هستیم، زیرا به نفع ما نیست که این مشکلات ادامه یابد و هم اکنون کمیته مشترکی از کارشناسان در حال حل مشکلات موجود است.

وی با اشاره به حادثه الزورق که دو روز قبل در آبهای منطقه ای کویت اتفاق افتاد، افزود: نباید دراین باره بزرگنمایی شود و باید تحقیقاتی از سوی دو طرف انجام شود.

"ناصر الصباح" نخست وزیر کویت نیز گفت : دوره سابق تمام شده است و ما در آستانه مرحله جدیدی از روابط قرار داریم و باید مشکلات فیمابین از راههای مسالمت آمیز حل و فصل شود.

وی حادثه رخ داده در آبهای کویت میان عراق و کشورش را حادثه ماهیگیری دانست که تحقیقات درباره آن به مراجع قانونی بر می گردد و تاثیری در روابط دو طرف ندارد.

الصباح از مالکی برای سفر به کویت دعوت و ابراز امیدواری کرد که اولین سفر خارجی نخست وزیر عراق در دوره دوم نخست وزیری اش به کویت باشد.