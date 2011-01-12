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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۰۱

مالکی:

خوستار تعامل مثبت با همه کشورها هستیم / پیام عراق جدید به سران عرب

خوستار تعامل مثبت با همه کشورها هستیم / پیام عراق جدید به سران عرب

نخست وزیر عراق در دیدار با "ناصر الصباح" همتای کویتی اش سیاست کشورش را تعامل مثبت با همه کشورهای جهان از جمله همسایگان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "نوری المالکی" در دیدار با شیخ ناصر الصباح نخست وزیر کویت تاکید کرد: ما خواهان روابط سازنده با کویت هستیم. پس از تشکیل دولت مشارکت ملی اتخاذ تصمیمات به وسیله یک نفر، قومیت واحد یا  گروه خاص صادر نمی شود و عراق  امروز همانند سابق نیست.

وی افزود: عراق جدید همانند رژیم بعثی عمل نمی کند، بلکه خواستار توسعه روابط با همه بر اساس منافع مشترک است و این پیام ما به همه کشورهای عربی و سران آن است.

مالکی گفت : ما پس از برقراری امنیت به دنبال حل مشکلاتی که رژیم سابق با کشورهای دوست به ویژه کویت ایجاد کرده است هستیم، زیرا به نفع ما نیست که این مشکلات ادامه یابد و هم اکنون کمیته مشترکی از کارشناسان در حال حل مشکلات موجود است.

وی با اشاره به حادثه الزورق که دو روز قبل در آبهای منطقه ای کویت اتفاق افتاد، افزود: نباید دراین باره بزرگنمایی شود و باید تحقیقاتی از سوی دو طرف انجام شود.

"ناصر الصباح" نخست وزیر کویت نیز گفت : دوره سابق تمام شده است و ما در آستانه مرحله جدیدی از روابط قرار داریم و باید مشکلات فیمابین از راههای مسالمت آمیز حل و فصل شود.

وی حادثه رخ داده در آبهای کویت میان عراق و کشورش را حادثه ماهیگیری دانست که تحقیقات درباره آن به مراجع قانونی بر می گردد و تاثیری در روابط دو طرف ندارد.

الصباح از مالکی برای سفر به کویت دعوت و ابراز امیدواری کرد که اولین سفر خارجی نخست وزیر عراق در دوره دوم نخست وزیری اش به کویت باشد.

کد مطلب 1231133

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