کلینتون درصدد حمایت کشورهای دیگر از مواضع آمریکا درباره لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد دولت آمریکا از گفتگوی "هیلاری کلینتون" با مقامهای مصر، عربستان و فرانسه برای حمایت آنها از دادگاه رسیدگی به ترور نخست وزیر اسبق لبنان خبر داد.

وی در این رابطه گفت : کلینتون در حال حاضر نیز مشغول مذاکره با مقامهای دیگر کشورها برای این منظور است. این سخنان از سوی یکی از نزدیکان وزیر امور خارجه آمریکا پیش از نشستن هواپیمای وی در دوحه قطر ایراد شده است.

بر این اساس، کلینتون درباره حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس از پرونده ترور حریری بسیار مصر است. وی روز گذشته به صورت غیرمنتظره وارد صنعا پایتخت یمن شد.



کلینتون در مذاکرات خود با مقامات برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در چارچوب پروژه ایران هراسی و با هدف فروش هر چه بیشتر تسلیحات، ادعاهای بی اساسی را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته ای صلح آمیز آن مطرح کرده است.



دخالتهای آشکار آمریکا درامور داخلی لبنان در حالی است که وزیران مخالف در دولت سعدالحریری امروز در اعتراض به تسلیم جریان حاکم موسوم به 14 مارس در برابر فشارهای آمریکا استعفا کردند که این امر به سقوط کابینه لبنان منجر شد.