پخش 10 هزار دقیقه برنامه با محور هدفمندی یارانه ها در سیمای قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین از ابتدای فروردین ماه امسال تاکنون بیش از 10 هزار و 900 دقیقه برنامه تلویزیونی و رادیویی تولید و پخش کرده اند.

بنابر این گزارش شبکه استانی سیمای مرکز قزوین از ابتدای فروردین ماه امسال تاکنون یک هزار و 164 دقیقه برنامه تلویزیونی تهیه، تولید و پخش کرده است که برنامه های جهش، چشم انداز، گفتگو، هدف، رویکرد، شبهای مینودری و کاشانه از جمله مهمترین این برنامه هاست.

همچنین شبکه استانی صدای مرکز قزوین با تهیه و تولید هشت هزار و 513 دقیقه برنامه رادیویی نقش بسزایی در تبیین قانون هدفمندی یارانه ها ایفا کرده که الفبای هدفمندی و نشانه از جمله مهمترین برنامه های رادیویی شبکه قزوین با این موضوع بوده است.

اطلاعات و اخبار شبکه قزوین هم با پخش 625 عنوان خبر مکتوب و گزارش خبری تصویری و رادیویی و یک هزار و 233 دقیقه خبر درخصوص قانون هدفمندی یارانه ها از شبکه های استانی صدا و سیمای مرکز قزوین پخش کرده است.



