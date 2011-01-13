تیم آلومینیوم را در لیگ برتر حفظ خواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرهاد اعرابی پس از شکست سه بر یک تیمش مقابل جواهری گنبد در هفته هفتم لیگ برتر والیبال کشور در سالن فجر بندرعباس در جمع خبرنگاران، بیان داشت: تیم جواهری گنبد با وجود شکست در شش دیدار گذشته تیم بسیار خوبی بود و امروز توانست از نقاط ضعف ما به خوبی استفاده کند و به پیروزی برسد.

مصدومیت دو بازیکن اصلی تیم دلیل اصلی شکست ما بود

وی با اشاره به مصدومیت دو بازیکن اصلی تیم آلومینیوم، اظهار داشت: سه روز قبل از بازی دو بازیکن اصلی تیم ما شهرام محمودی و امین معمری با مصدومیت مواجه شدند و این دو بازیکن کلیدی ما با وجود مصدومیت در این دیدار به میدان رفتند.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس افزود: مصدومیت این دو بازیکن یکی از دلایل اصلی بازی بد ما مقابل جواهری بود.

اعرابی با اشاره به بازی خوب تیمش در ست اول، عنوان کرد: در این ست بازی خوبی را انجام دادیم و در حالی که با چهار امتیاز اختلاف نسبت به حریف برتر بودیم اما متاسفانه به دلیل نا آماده بودن بازکنان اصلی تیم این ست را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه در ستهای سوم و چهارم بازیکنان روحیه خود را از دست داده بودند، خاطر نشان کرد: تیم ما نیاز به یک بازیکن قدرتی دارد و باید هرچه سریعتر یک بازیکن قدرتی را جذب کنیم.

هدف آلومینیوم ماندن در لیگ برتر بود

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان گفت: هدف تیم ما از ابتدای فصل ماندن در لیگ برتر بود و هیچ تیمی نمی تواند در کوتاه مدت و با هزینه کم با تیمهایی که چند صد میلیون تومان هزینه می کنند مقابله کند.

اعرابی تاکید کرد: اگر در تیم بمانم و کارم را با آلومینیوم ادامه دهم با برنامه ریزیهایی که انجام خواهم داد می توانم این تیم را در لیگ برتر حفظ کنم.

وی با بیان اینکه ما تیم جواهری گنبد را دست کم نگرفته بودیم، بیان داشت: برای این دیدار تمرینات زیادی را انجام داده بودیم و تیم جواهری را به خوبی آنالیز کرده بودیم اما به دلیل مصدومیت دو بازیکن اصلی تیم نتوانستیم جواهری را شکست دهیم.