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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

آزمون:

تیم جواهری گنبد در دور برگشت دیگر شکست نخواهد خورد

تیم جواهری گنبد در دور برگشت دیگر شکست نخواهد خورد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد با اشاره به بازگشت اعتماد به نفس به بازیکنان این تیم، گفت: قول می دهم که تیم جواهری در دور برگشت لیگ برتر دیگر شکست نخورد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خلیل آزمون پس از پیروزی سه بر یک تیمش مقابل آلومینیوم بندرعباس در هفته هفتم لیگ برتر والیبال کشور در سالن فجر بندرعباس در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: تیم ما در شش بازی گذشته بازیهای بسیار بهتری را نسبت به این دیدار به نمایش گذاشته بود اما متاسفانه نمی توانستیم در آن دیدارها به پیروزی برسیم.

وی افزود: ما دو روز به طور کامل تیم آلومینیوم را آنالیز کرده بودیم و تمامی موارد را به بازیکنان تیم گوش زد کرده بودم که خوشبختانه آنها این موارد را به خوبی در زمین به نمایش گذاشتند.

سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد با بیان اینکه تیمش دیگر شکست نخواهد خورد، اظهار داشت: بازیکنان تیم ما در دیدارهای گذشته مقداری از لحاظ روحی با مشکل مواجه بودند که با این پیروزی و به دست آوردن اعتماد به نفس قول می دهم که تیم ما در دور برگشت دیگر شکست نخواهد خورد.

آزمون در خصوص شکست تیمش در ست دوم این دیدار گفت: در آن ست هم می توانستیم پیروز شویم اما تیم خوب آلومنیوم در آن ست از حمایت تماشاگرانش استفاده کرد و توانست به پیروزی برسد.

کد مطلب 1231155

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