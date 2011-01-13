اعدام و شکنجه در انتظار موکلمان در آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وکلای مدافع "جولیان آسانگ" درباره تحویل وی توسط دستگاه قضایی سوئد به دولت آمریکا هشدار دادند.

در بیانیه ای که پس از حضور روز سه شنبه آسانگ در دادگاهی در لندن منتشر شد، وکلای وی از احتمال توافق مقامهای قضایی سوئد با آمریکا برای استرداد آسانگ به این کشور خبر داده و اعلام کردند که با این کار جان موکشان به خطر خواهد افتاد.

بر این اساس هر گونه توافقی برای این کار بدون وجود تضمین درباره امنیت جانی آسانگ، نادیده گرفتن حقوق قانونی وی بوده و خطر بزرگی به شمار می رود.

در این بیانیه همچنین درباره خطر بدرفتاری و شکنجه موسس 39 ساله ویکی لیکس در آمریکا هشدار داده شده است. آسانگ در حال حاضر به اتهام سوء استفاده جنسی، در حومه لندن در بازداشت خانگی به سر می برد.

این در حالی است که دستگاه قضایی انگلیس اعلام کرده اوایل ماه آینده میلادی درباره انتقال آسانگ به سوئد تصمیم گیری خواهد کرد. طبق قوانین موجود انتقال موسس ویکی لیکس از انگلیس به سوئد مانع از انتقال وی به کشور سومی خواهد شد مگر اینکه انگلیس این اجازه را به سوئد بدهد.

گفتنی است بر اساس توافقنامه امضا شده بین دولتهای آمریکا و سوئد، دو کشور موظف هستند مرتکبین جرایم جنایی را در صورت درخواست طرف مقابل، تحویل دهند، با این حال این توافقنامه مشمول جرایم سیاسی و یا نظامی نمی شود.