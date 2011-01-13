به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جامعهشناسی ایران در نظر دارد همزمان با چهلمین روز درگذشت دکتر سید محمد عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ویژهنامهای را درباره خصایص و ویژگیهای فردی، علمی و اجتماعی آن مرحوم منتشر کند.
این انجمن از کلیه علاقمندان دعوت کرده است تا مقالات، یادداشتها و خاطرات خود را درباره این استاد جامعهشناسی ایران که به تازگی فوت کرده است تا سوم بهمن ماه 1389 به پست الکترونیک iran_sociology@yahoo.com یا نشانی پستی بزرگراه جلال آل احمد،پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، انجمن جامعهشناسی ایران ارسال کنند.
دکتر محمد عبداللهی جامعهشناس، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق انجمن جامعهشناسی ایران روز جمعه سوم دی ماه درگذشت. وی که در دو دوره ریاست بر انجمن جامعهشناسی آن را به یک نهاد علمی معتبر تبدیل کرد متولد سال 1323 در ایلام بود. وی لیسانس و فوقلیسانس خود را از دانشگاه تهران و دکترای جامعهشناسی را از دانشگاه میشیگان آمریکا اخذ کرد.
عبداللهی در طول زندگی خود سمتهایی چون ریاست انجمن جامعهشناسی ایران، عضویت در شورایعالی برنامهریزی علومانسانی وزارت علوم، عضویت در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی پیام نور و کمیتههای تخصصی دورههای دکترای جامعهشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت گروه جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیری چندین همایش علمی را برعهده داشت.
از آثار تألیفی این استاد جامعهشناسی میتوان به "نظامهای بهرهبرداری: مطالعهای تطبیقی"، "توصیف و تبیین جامعهشناختی نزاعهای جمعی در استان لرستان"، "کتابشناسی توسعه"، "زنان در عرصه عمومی: عوامل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران"، "کتابشناسی نظریه اجتماعی" و "کتابشناسی هویت اجتماعی" اشاره کرد.
وی همچنین در طول حیات خود بهعنوان استاد نمونه دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر نمونه سال در سطح کشور در سال 1375 و پژوهشگر برتر دانشکده علوماجتماعی دانشگاه علامهطباطبایی در سال 1387 انتخاب شده بود.
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