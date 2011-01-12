جزئیات توافق جدید گازی تهران- باکو/ افزایش واردات گاز از آذربایجان

جواد اوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دور جدید مذاکرات گازی ایران و جمهوری آذربایجان از صبح امروز در باکو گفت: مذاکرات انجام گرفته منجر به توافق جدیدی بین این دو همسایه شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با توافق انجام گرفته واردات گاز طبیعی ایران از جمهوری آذربایجان افزایش می یابد، تصریح کرد: بر این اساس تا 20 روز آینده ایران روزانه 2 میلیون متر مکعب گاز از آذربایجان وارد می کند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه به تدریج حجم واردات گاز طبیعی از آذربایجان تا سقف پنج میلیون متر مکعب افزایش می یابد، اظهار داشت: تفاهم نامه جدیدی بعد ازظهر امروز بین مقامات دو کشور در باکو امضا شد.

به گزارش مهر، از صبح امروز چهارشنبه 22 دی ماه با سفر سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به باکو دور جدید مذاکرات گازی ایران و جمهوری آذربایجان آغاز شده است.

وزیر نفت ایران در این سفر یک روزه با الهام علی اف رئیس جمهور، ناطق علی اف وزیر انرژی و رونق عبدالله اف رئیس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) دیدار و گفتگو کرده است.



افزایش حجم سوآپ گاز طبیعی و امضای قرارداد جدید به منظور افزایش واردات گاز از آذربایجان مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف در باکو است.



ایران و جمهوری آذربایجان دی ماه سال گذشته قراردادی برای انتقال سالانه 100 میلیون متر مکعب (معادل 1.2 میلیون متر مکعب در روز) گاز طبیعی این کشور حاشیه دریای خزر به استانهای شمالی ایران امضا کرده بودند.



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