به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روز ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 امروز چهارشنبه با رویارویی تیم‌های قطر و چین پیگیری شد. این دیدار که در گروه A مسابقات و در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برگزار شد به برتری 2 برصفر تیم قطر انجامید.

هر دو گل تیم قطر را در یوسف احمد در دقایق 27 و 2+45 به ثمر رساند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم قطر از حمایت بیش از 40 هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه بهره می‌برد.

با نتایجی که در دیدارهای امروز مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 رقم خورد، جدول رده بندی گروه A این رقابت‌ها به شرح زیر درآمد:

* ازبکستان 2 - کویت یک

* چین صفر - قطر 2

جدول رده بندی:

1- ازبکستان 6 امتیاز، 2- قطر 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3- چین 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- کویت بدون امتیاز

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا فردا پنجشنبه با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

پنجشنبه - 23/10/89

* اردن - عربستان، 16:45، ورزشگاه الریان (گروه B)

* سوریه - ژاپن، 19:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)