پناه وحوش به روستاهای حاشیه جنگل گلستان/ مردم مهربان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بارش برف در ارتفاعات و جنگلهای استان گلستان و کاهش دما طی روزهای آینده و به دلیل پوشانده شدن منابع غذایی حیات وحش بر روی زمین توسط برف، حیوانات وحشی که در این مناطق زندگی می کنند، ناچارند برای تغذیه به مناطق پایین دست جنگلی و نزدیک روستاهای حاشیه جنگل روی آورند.

بارش برف و باران در مناطق مختلف گلستان از اوایل هفته جاری شروع شد و بیشتر مناطق استان چهره زمستانی گرفته اند و بارش برف در برخی مناطق کوهستان و جاده های روستایی استان به بیش از 50 سانتیمتر گزارش شده است.

برودت هوا و سرمای زمستانی موجب شد تا وحوش برای تامین آذوقه مناسب به روستاهای حاشیه جنگلها و روستاها پناه آوردند.

مسئولان محیط زیست و دوستداران حیات وحش از مردم و روستانشینان خواستند تا از شکار وحوش خودداری کنند و آسیب نرسانند.

اکنون در جاده هایی روستایی و کوهستانی استان اکیپهای راهداری مشغول اجرای طرح راهداری زمستانه هستند و بیش از 240 راهدار با تجهیزات در حدود هزار و 200 کیلومتر از راههای استان مشغول اجرای راهداری زمستانه هستند.

همچنین برای حفاظت از حیات وحش گروههای محیط زیست و محیط بانان در مناطق مختلف به اجرای طرح حفاظت مشغول هستند.

براساس اعلام هواشناسی، برودت هوا و ناپیداری های حوی مناطق مختلف گلستان تا پایان هفته جاری جاری است و در ارتفاعات بارش پراکنده برف وجود دارد.



تاکنون 304 گونه پرنده ، 68 گونه پستاندار، 9 گونه دوزیست، هزار و 704 گونه گیاهی در استان گلستان شناسایی شده است که درصد بالایی از آن در پارک ملی زیست و زادآوری می کنند.



بیش از 150 گونه پرنده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است که از این تعداد پرنده 48 نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده می شود و از این تعداد 62 گونه پرنده بومی پارک ملی است.



از مجموع جانوران موجود در تنوع زیستی استان، 19 گونه در معرض انقراض هستند که هما، بالابان، گیلانشاه خالدار و روباه ترکمنی از جمله آن هستند. مرال، شوکا، کل و بز، قوچ و میش و .. از جمله گونه هایی هستند که بیشتر مورد شکال غیرمجاز قرار می گیرند.