80 درصد هیئتهای ورزشی کردستان سالن اختصاصی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهنگ مکتبداری شامگاه چهارشنبه و در مجمع سالانه هیئت تکواندو استان کردستان اظهار داشت: با توجه به توسعه فضاهای ورزشی در استان کردستان طی چند سال اخیر هم اکنون بیش از 80 درصد از هیئت های ورزشی این استان دارای سالن اختصاصی هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 47 هیئت ورزشی در استان کردستان فعالیت دارند و با توجه به میزان فعالیتهای که انجام می دهند از امکانات سخت افزاری همچون فضاهای ورزشی و تجهیزات و سایر حمایت های اداره کل تربیت بدنی استان بهره مند می شوند و در این راستا تلاش می شود که از هیئتهای ورزشی پایه حمایت ویژه تری صورت گیرد.

معاون ورزش مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه های تربیت بدنی استان در سال جاری که با همکاری و حمایت هیئت های مختلف ورزشی در حال برگزاری است، اجرای طرح های استعدادیابی است که خوشبختانه این طرح با استقبال مناسبی هم مواجه شده است.

مکتبداری افزود: هر رشته ورزشی با توجه به میزان استعداد و توانایی خود، ضمن برگزاری طرحهای استعدادیابی با استفاده از امکانات موجود زمینه را برای ورود نوجوانان و جوانان به رشته های مختلف ورزشی فراهم و از این طریق شرایط را برای پرورش و شناسایی استعدادهای درخشان فراهم می کند.

وی گفت: تربیت بدنی کردستان در راستای برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و همچنین اعزام تیم های مختلف به رقابت های ملی و بین المللی آمادگی لازم را برای حمایت از هیئت های ورزشی داراست و خوشبختانه در سال جاری نیز مسابقات مختلفی با توجه به این رویکرد در استان برگزار شده است.

مجمع سالانه هیئت تکواندو استان کردستان با حضور اعضای هیئت رئیسه و جمعی از خبرنگاران رسانه های جمعی در راستای بررسی برنامه های و اقدامات انجام شده در حوزه تکواندو در سال جاری و همچنین برنامه ریزی برای کارهای سال آینده برگزار شد.