سه ایرانی در مالزی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، دو ایرانی که اتاق هتل محل اقامتشان در نزدیکی مرکز تجارت جهانی پوترا را تبدیل به یک آزمایشگاه کوچک برای تولید مواد مخدر کرده بودند روز گذشته دستگیر شدند.

از محل بازداشت دستگیر شدگان یکهزار و 642 گرم مواد مخدر شیشه و تجهیزات و مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

همچنین یک مرد ایرانی در ارتباط با خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در منطقه بوکیت بینتانگ کوالالامپور دستگیر شد.

معاون دایره مبارزه با مواد مخدر مالزی با اعلام این خبر گفت: هر سه ایرانی بازداشت شده 30 ساله و در تاریخ اول ژانویه سالجاری مطابق با 11 دیماه وارد مالزی شده اند.

عثمان هارون افزود: تحقیقات بیشتر برای شناسایی شبکه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در حال انجام است.

قاچاق مواد مخدر در مالزی توسط اتباع ایرانی در دو سال گذشته افزایش یافته است و از ماه ژانویه تا اکتبر سال گذشته 138 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند که این آمار برای سال قبل از آن 16 تن بوده است.

121 تن از دستگیر شدگان تنها حمل کننده مواد مخدر بوده و مابقی مضنون به عضویت در شبکه های قاچاق مواد مخدر بوده اند.

بیشتر مواد مخدر از طریق بار هوایی از تهران از مسیرهای دبی، ارمنستان، جزیره کیش، دوحه و کلمبو به مالزی قاچاق شده است.