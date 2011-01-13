تفاهمات حقوقی خزر بدون تائید ایران معتبر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی آخوند زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات سواحل دریای خزر در استانداری مازندران افزود: از مهمترین دلایل جمهوری اسلامی در تعیین نماینده ویژه دریای خزر، اتفاقات مربوط به سال 82 است.

وی اظهار داشت: با توجه به شیطنتی که انگلیس در حوزه حاکمیتی ایران در دریای خزر انجام داد، اقدام مقتدرانه ایران حاوی این بود که کشورهای خارج از منطقه نمی توانند برای جمهوری اسلامی ایران، خط و نشان بکشند.

معاون امور بین الملل وزارت خارجه در ارتباط با موضوعات مورد نظر در حوزه دریای خزر یادآور شد: در این حوزه با چهار کشور مواجه هستیم که در مذاکرات از زبان مشترک استفاده می کنند و به سبب 70 سال ارتباط سازمانی به راحتی به توافق می رسند.

وی در بیان لزوم نماینده ویژه منطقه خزر خاطرنشان کرد: آنچه که در توان ملی داریم باید به صورت متمرکز باشد تا در زمان مذاکره بتوانیم اهداف را پیش ببریم.

نباید اجازه دهیم کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر ورود کنند

آخوندزاده با اشاره به اینکه خزر منحصر به کشورهای حوزه دریای خزر است، افزود: نباید اجازه دهیم سایر کشورها در این حوزه ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه بحث های مهم در حوزه دریای خزر داریم اظهار داشت: جمهوری اسلامی در مورد ذخایر هیدروکربن این دریا تصمیم استراتژیک اتخاذ کرده و مشمول عملیات است.

کشور باید آماده باشد تا در مورد نفت شمال غافلگیر نشود

آخوند زاده خاطرنشان کرد: هم اکنون پشتیبانی لازم در این حوزه صورت می گیرد و نفت شمال نیز موضوع مهم دیگری است و کشور باید خودش را در این زمینه آماده کند که غافلگیر نشود.

معاون امور بین الملل وزارت خارجه با اشاره به افزایش ظرفیت سازی در حوزه کشتیرانی تصریح کرد: در این حوزه ضعیف هستیم.

ظرفیتهای کشتی سازی مازندران بلااستفاده مانده است

وی با بیان اینکه کشتی سازی مازندران از ظرفیت خالی بسیاری برخوردار است یادآور شد: باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

آخوندزاده گفت: مراودات اجتماعی ما با مردم سرزمین های حاشیه دریای خزر افت پیدا کرده است.

وی از استاندار مازندران خواست یکی از همکاران به عنوان نقطه اتصال استانداری و دبیرخانه دریای خزر معرفی شود تا نقطه نظرات و پیشنهادات مازندران از جانب این فرد به ما ارائه شود.

مطالعات حوزه خزر ضعیف است

نماینده ویژه رئیس جمهوری در حوزه دریای خزر با بیان اینکه در حوزه مطالعات دریای خزر ضعف وجود دارد اظهار داشت: کتاب ها و مطالبی که منتشر می شود باید از سوابق علمی محکم و اسناد تاریخی برخوردار باشد تا به بخش کمک کند.

وی تقویت این مرکز را از روش های پیشبرد اهداف مسائل حوزه دریای خزر عنوان کرد.