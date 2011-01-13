ایجاد خط هوایی با کشورهای حاشیه دریای خزر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی گسترش روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور نماینده ویژه رئیس جمهوری در مسائل دریای خزر افزود: دریای خزر در کشور بیش از 600 کیلومتر ساحل دارد که بیش از نیمی از این ساحل در مازندران واقع است.

وی اظهار داشت: مازندران به لحاظ داشتن بیش از 300 کیلومتر ساحل دریا از اهمیت بیشتری در بین استان های ساحلی شمال کشور برخوردار است.

طاهایی، مشکل پرواز را حلقه مفقوده ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر دانست و تصریح کرد: در تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر اولین سوال این است که حلقه مفقوده پرواز را چگونه باید تامین کرد و لازم است تدبیری برای استان های حوزه دریای خزر در این خصوص اندیشیده شود.

وی افزود: پرواز ساری به آستاراخان و اکتائو باید راه اندازی شود.

نگرانی از چالش زیست محیطی دریای خزر

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز گفت: این مرکز پرچمدار جایگاه حاکمیتی وزارت نیرو در دریای خزر است.

همایون خوش روان اظهار داشت: حفاظت از مناطق و حریم دریا از وظایف مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر است.

وی خاطرنشان کرد: مسئله زیست محیطی دریای خزر، نگرانی عمده ای به وجود آورده و منابعی را دچار چالش کرده است.

خوش روان یادآور شد: برخی آلودگی ها موجب مرگ و میر در قسمت شرقی دریای خزر شده و هجوم شانه دار دریایی مشکلات خزر را افزون کرده است.

وی افزود: برداشت غیر مجاز از شن و ماسه ساحلی، خروج پسماندها و رهاسازی زباله و ساخت و سازهای بندری مشکلات عمده ای برای خزر به وجود آورده اند.

خوش روان تصریح کرد: یکپارچه سازی گشت های دریای خزر با همکاری روسیه از سال 90 در دستور کار قرار می گیرد.