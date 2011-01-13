بارشهای امسال بوشهر هیچ تاثیری در افزایش آب رودخانه ها نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه متوسط بارندگی روزهای اخیر استان حدود 7.5 میلیمتر بوده است، افزود: میزان بارندگی در سال جاری به نسبت میانگین درازمدت 95 درصد کاهش داشته است.
وی درخصوص وضعیت رودخانه های استان گفت: در مجموع آورد رودخانه های استان به نسبت میانگین درازمدت حدود 80 درصد کاهش داشته که نگران کننده است.
رجایی بیشترین کاهش آورد رودخانه های استان را مربوط به رودخانه دالکی دانست و افزود: متأسفانه آورد رودخانه دالکی نسبت به میانگین 30 ساله 86 درصد کاهش نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر درخصوص سایر رودخانه های استان اظهار داشت: متأسفانه در رودخانه های باهوش، دشت پلنگ، باغان و حله نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم.
رجایی با بیان این که هم اکنون در بخش های منابع آب سطحی و زیرزمینی با چالشی جدی مواجه هستیم ابراز داشت: برای مدیریت بر کم آبی و خشکسالی اجرای دو برنامه مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به احداث 4 سد در استان بوشهر، حجم آب ذخیره شده از این 4 سد را 530 میلیون متر مکعب عنوان کرد و اظهار داشت: باید با ذخیره سیلاب ها از آن ها در مواقع خشک و بحرانی استفاده شود.
وی درخصوص آب شرب نیز گفت: با توجه به این که بیش از 90 درصد آب شرب استان بوشهر از استان های همجوار به خصوص استان کهگیلویه و بویراحمد تأمین می شود و این استان نیز شاهد کاهش شدید بارندگی در سال جاری بوده است شهروندان استان باید صرفه جویی و مصرف بهینه را جدی بگیرند.
رجایی افزود: میزان بارندگی در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز 10 درصد سال گذشته بوده و این میزان زنگ خطری است برای تمامی شهروندان که در مصرف آب شرب نیز صرفه جویی کنند.
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