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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۲

کمک یک میلیون دلاری اندونزی به سیل زدگان استرالیا

کمک یک میلیون دلاری اندونزی به سیل زدگان استرالیا

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مهمترین عناوین خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسانه های جنوب شرق آسیا در روز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه به شرح زیر است.

مالزی
نخست وزیر خواستار ارایه اینترنت پرسرعت ارزان در کشورهای آسه آن شد
یک بازرس پلیس به جرم رشوه خواری به 2 سال زندان محکوم شد
65 هزار رینگیت پاداش برای بازیکنان تیم ملی فوتبال مالزی قهرمان جام سوزوکی کشورهای آسه آن

اندونزی
ادامه همکاری نیروی هوایی اندونزی و آمریکا در برگزاری تمرینهای نظامی مشترک و آموزشی
کمک یک میلیون دلاری اندونزی به سیل زدگان استرالیا
ارایه گزارش ناکارآمدی چند وزیر کابینه دولت به رئیس جمهور
 
تایلند
تهدید اعضای حزب میهن پرستان تایلند به مسدود کردن نقطه مرزی با کامبوج به منظور فشار برای آزادی هفت زندانی تایلندی
رئیس پلیس سابق خواستار عدم دخالت دولت در انتخاب اعضای کمیسیون عالی پلیس تایلند شد
 
فیلیپین
ارتش اعلام کرد استفاده از عنوان تروریستهای کمونیست برای ارتش خلق جدید فیلیپین خودداری خواهد کرد
رئیس جمهوری 24 ژانویه را به منظور ترویج استفاده از محصولات داخلی به عنوان روز ملی پارچه اعلام کرد 
کد مطلب 1231183

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