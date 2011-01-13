دلیل سقوط هواپیما شرایط جوی نبود/ خلبان از وضعیت هوا اطلاع داشت

محسن نریمان در گفتگو با خبرنگارمهر در بابل افزود: شرکت هواپیمایی ایران‌ایر یکی از قوی ‌ترین شرکت‌های هواپیمایی کشور است که وقوع چنین حادثه‌ای از سوی این هواپیمایی قابل تامل است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با ابراز تاسف از این حادثه دلخراش اظهار داشت: اینکه بعد از وقوع این حادثه بلافاصله شرایط نامناسب جوی را علل حادثه اعلام کنیم کمی غیرقابل باور و تصور است.

نریمان بیان داشت: خلبان هر پروازی قبل از شروع پرواز از وضعیت شرایط جوی و وضعیت شرایط آب و هوایی مقصد مورد نظر اطلاعات کسب کرده و سپس شروع به پرواز می‌کند و در حقیقت در این پرواز با اطلاع از مساعد بودن شرایط جوی و اطلاعات دریافتی از شرایط مناسب مقصد مورد نظر برای خلبان مجوز پرواز صادر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به دنبال بروز این حادثه از سوی کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر روز یکشنبه هفته آینده به مجلس فراخوانده می شوند تا درباره پاره‌ای از موضوعات از جمله عمر هواپیما و سابقه فعالیت خلبان پاسخ دهند.

نریمان تصریح کرد: مجلس بعد از شنیدن توضیحات این دو مسئول تصمیمات نهایی خود را اعلام می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: در این حادثه برخلاف حوادث گذشته تعدادی از هموطنان ما نجات یافتند و با اطلاعاتی که از بازماندگان این حادثه به دست آمده مشخص شد خلبان هواپیما هنگام فرود، قادر به نشستن روی زمین نشد و مجدداً به اوج پرواز کرده که احتمالاً این امر به دلیل نقص فنی موتورهای هواپیما بوده است.