اختصاص 200 میلیون تومان برای ترمیم مقبره سیدالعلمای بابل

به گزارش خبرنگارمهردر بابل، حجت‌الاسلام ناصر شکریان صبح پنج شنبه در نشست کمیته علمی کنگره ملی سعیدالعلماء در مازندران با اشاره به اینکه، برای ترمیم این مقبره تاکنون شش جلسه با حضور معاون عمرانی استانداری مازندران برگزارشده افزود: برای ترمیم آن 200 میلیون تومان اعتبار توسط استاندار تخصیص که توسط سازمان میراث فرهنگی هزینه شد که امیدواریم به زودی ترمیم و بازسازی مقبره این عالم ربانی به پایان برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: مشکل اصلی و اساسی ورودی این مقبره از طرف خیابان منتهی به بازار است که استاندار دستور تشکیل جلسه و برنامه‌ریزی برای بررسی ارائه راهکار لازم را صادر کرده است.

وی تصریح کرد: ترمیم مقبره علامه اشرفی که از شاگردان ممتاز علامه سعیدالعلما است هم در حال اتمام بوده و مقبره این استاد و شاگرد با فاصله 500 متری قرار دارند.

شکریان افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر معرفی علامه سعیدالعلماء بلافاصله ستاد بزرگداشت این عالم برجسته با حضور امام جمعه بابل، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد، سازمان تبلیغات استان و مسئولان شهرستان بابل شکل گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: کمیته علمی این کنگره توسط حجت‌الاسلام ابراهیمیان استاد حوزه و دانشگاه شروع به فعالیت کرد و در نخستین فرصت فراخوان تهیه و به مراکز علمی در حوزه و دانشگاه ارسال شد.

وی گفت: با مراجع عظام تقلید و شخصیت‌ها، مصاحبه‌هایی با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، وحید خراسانی انجام و به صورت دو شماره ویژه‌نامه به نام ستارگان ملکوت تهیه و تولید و تاکنون بیش از 10 اثر نیز آماده ارائه به کنگره است.

شکریان تصریح کرد: این کنگره به منظور معرفی شخصیت علامه سعیدالعلما و مرحوم علامه اشرفی و تبیین زوایای زندگی و احیای آثار آنها برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: با توجه به ملی بودن کنگره سعیدالعلما شورای سیاستگذاری استان اخیرا با حضور آیت الله طبرسی، استاندار و معاونان استاندار، امام جمعه بابل، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی دانشگاه آزاد اسلامی، اداره‌کل ارشاد اسلامی و اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه استان تشکیل و مقرر شد این کنگره در اردیبهشت سال 1390 در شهرستان بابل برگزار شود.

شکریان افزود: فتر نماینده ولی فقیه در استان، استانداری مازندران، امام جمعه بابل، سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد، اداره‌کل ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران ارگان‌ها و نهادهایی هستند که در امر کنگره بزرگداشت علامه سعیدالعلما فعالیت دارند.