کرمان سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت سه سال از بارش آخرین برف زمستانی مردم کرمان شب گذشته شاهد بارش برف در شهر کرمان و مناطق سردسیر بودند.

بارش بارف و باران هر چند اندک در کرمان در حالی روی می دهد که مردم این منطقه از کشور چهارده سال با خشکسالی پی در پی دست به گریبان هستند و طی سال جاری نیز پس از گذشت 10 ماه از سال بارش برف و باران در کرمان آغاز شده است.

بارش برف در کرمان صبح پنجشنبه موجب شادی مردم و کشاورزان شده است به گونه که هزاران نفر از مردم کرمان با حضور در معابر عمومی و پارکها به شادی و برف بازی پرداختند.

بارش این برف هر چند که در روحیه خسته مردم کرمان به دلیل خشکسالی تحولی ایجاد کرد اما به دلیل شدت خشکسالی در کرمان و افت شدید سطح آبهای زیر زمینی که در برخی دشتها به بیش از هفت متر می رسد و ادامه برداشت منفی 1.1 میلیارد متر مکعبی از آبهای زیر زمینی سالها طول خواهد کشید که بار دیگر منابع آب کرمان به وضعیت گذشته خود بازگردند.

اداره کل هواشناسی کرمان نیز در خصوص وضعیت هوای کرمان اعلام کرد با ورود جبهه هوای سرد از سمت غرب کشور به استان کرمان طی روزهای اخیر شاهد افت شدید هوا از دو تا شش درجه خواهیم بود.

همچنین مردم کرمان طی این روزها شاهد بارش باران و برف در ارتفاعات بخصوص در شمال استان کرمان خواهند بود.

سازمان جهاد کشاورزی نیز به کشاورزان بخصوص باغداران هشدار داد تدابیر لازم را در راستای جلوگیری از سرمازدگی درختان اتخاذ کنند.

پلیس راه کرمان نیز از رانندگان خواست در صورت ضرورت و لزوم عبور و مرور در راهها از زنجیر چرخ استفاده کنند.