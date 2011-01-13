بهزیستی خودکشیهای روستای کیشی را پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی تدریس حسنی چهارشنبه شب در دیدار اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان گفت: بهزیستی برای این کار وظایفی بر عهده دارد که آنچه در این راه باید سرلوحه نهاد حمایتی بهزیستی به شکل پررنگ قرار گیرد حفظ حرمت توانخواهان است.

وی با بیان اینکه مددجویان بهزیستی از توان بالقوه برخوردار هستند، تصریح کرد: بهزیستی تلاش کرده آنهایی را که تواناییهای لازم برای خودنمایی و عرضه توانمندیهای خود دارند به جامعه معرفی و آنها را از انزوا خارج کند.

سرپرست بهزیستی هرمزگان نقش اهالی رسانه به ویژه مطبوعات در پیشبرد اهداف بهزیستی را تاثیر گذار دانست و ابراز امیدواری کرد: هیئت مدیره خانه مطبوعات بتواند با کمک اهالی رسانه افراد نیازمند را شناسایی کند و با توانمند شدن آنها عملکردشان را نیز به جامعه اطلاع دهند.

وی گفت: بهزیستی ضمن اینکه تقاضای انعکاس عملکرد این نهاد حمایتی از سوی رسانه ها را دارد از نقد منصفانه نیز استقبال می کند چراکه اعتقاد خدمتگزاران در بهزیستی مرتفع شدن کاستیهاست که این مهم را رسانه ها بهتر مدیریت می کنند.

به گفته تدریس حسنی اگر نقدها غیر منصفانه باشد ساده ترین کارها هم بر زمین می ماند و کاری از پیش نمی رود.

سرپرست بهزیستی هرمزگان همچنین از پیگیری اتفاقات رخ داده در روستای کیشی از توابع بندرخمیر خبر داد و بیان داشت: حساسیت رسانه ها در این زمینه ستودنی است و ما هم وظیفه داریم تا در حد امکان جلوی معضلات را بگیریم.

طی یک ماه اخیر در دو روستای کیشی و چاه ماخور که نزدیک به هم هستند سه خودکشی رخ داده است.

مطبوعات به دنبال حل مشکلات هستند

در این جلسه همچنین علیرضا خورشیدزاده رئیس خانه مطبوعات استان هرمزگان، حضور منتخبین رسانه های استان را در دیدار با مدیران، بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات در این دیدارها مشکلات را از نزدیک بررسی می کنند.

خورشیدزاده گفت: مطبوعات زبان گویای مردم هستند و هرچه نقش آنها در مسائل جامعه پر رنگ تر شود نهادهای حاکمیتی در حل مشکلات با دغدغه کمتری مواجه خواهند بود.

وی تعامل خوب و سازنده و تلاش برای حل مشکلات را از شاخصه های یک خبرنگار دانست و گفت: ما منکر برخی از روابط ناسالم در حوزه رسانه نیستیم ولی اطمینان داریم که اکثریت اهالی رسانه که ارتباط تنگاتنگی با تشکل متبوع خود دارند هدفی جز حل مشکلات جامعه ندارند.

رئیس خانه مطبوعات هرمزگان تعامل با رسانه ها از سوی مدیر برای پوشش اخبار و گزارشها را یکی از خواسته های اصلی اهالی رسانه دانست و ادامه داد: اگر ارتباط مدیران با رسانه ها خوب باشد جدای از اینکه ارتباطات ناسالم حذف می شود تلاش برای حل مشکلات نیز با دغدغه کمتری همراه خواهد بود.

وی با قدردانی از دست اندرکاران بهزیستی در خدمت به مددجویان گفت: حضور رسانه در انعکاس مسائل اجتماعی بویژه در حوزه بهزیستی می تواند راه رسیدن به هدف را کوتاه تر کرد.

بهزیستی از ظرفیت رسانه ها استفاده کند

همچنین مسعود پاکزاد مدیرعامل خانه مطبوعات استان هرمزگان گفت: خبرنگاران از دورترین نقطه استان عضو خانه مطبوعات هستند و برای روزنامه های مختلف به تهیه خبر و گزارش می پردازند و اینها همه ظرفیتهایی هستند که بهزیستی می تواند از آن استفاده کند.

وی با بیان اینکه بهزیستی برای خدمات رسانی به مددجویان نیاز به مشارکت مردمی دارد، افزود: در این راه رسانه ها می توانند برای این سازمان مثمر ثمر واقع شوند.

مشارکت کارشناسان بهزیستی با رسانه ها

سید علی علوی عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران نیز در این دیدار به نقش رسانه ها در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: برای کاهش و شناسایی آسیبها ضرورت همکاری رسانه ها نباید از یاد برد.

وی از سرپرست بهزیستی استان خواست تا کارشناسان این سازمان در قالب مشاوره بیشتر با رسانه ها در ارتباط باشند.

توزیع نشریات وی‍ژه مددجویان بهزیستی

همچنین سید هادی موسوی دیگر عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان هرمزگان از اعلام آمادگی برخی نشریات برای توزیع روزنامه ها برای مددجویان بهزیستی خبر داد.

وی گفت: مجلات متعددی در حوزه زنان و کودکان منتشر می شوند که توزیع آنها در بین مددجویان می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار آنها قرار دهد.

مسئولان بخواهند مطبوعات تا پایان حل مشکل با آنها هستند

همچنین خلیل درخورد عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان نیز گفت: رسانه ها تنها انعکاس دهنده مشکلات نیستند و اگر نهادهای دولتی بخواهند، نشریات می توانند مشکلاتی را که منعکس می کنند در حل آن تا جایی که امکان دارد با آنها همکاری کنند.

وی گفت: نشریات مشکلات را منعکس می کنند تا مسئولان نسبت به حل آنها اقدام کنند و پس از انعکاس مشکلات چنانچه مسئولان همکاری آنها را بخواهند، نشریات آن را می پذیرند چراکه با این کار اعتماد عمومی نسبت به آنها بیشتر می شود.

خلیل درخورد، به سه خودکشی در روستای کیشی و چاه ماخور در کمتر از یک ماه اشاره کرد و گفت: این اتفاق موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت و بهزیستی در این راه می تواند با کارشناسان و مشاورانی که در اختیار دارد از وقوع این حوادث در آینده جلوگیری کند.

تعامل بهزیستی با مطبوعات بیشتر می شود

در پایان این دیدار شجاعی مدیر روابط عمومی بهزیستی همکاری خانه مطبوعات و رسانه های استان در انعکاس اخبار بهزیستی قدردانی کرد و گفت: بهزیستی تلاش می کند ارتباط نزدیکتری با مطبوعات برقرار کند کما اینکه تاکنون چنین بوده است.

وی خواسته های اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات را بجا دانست و ابراز امیدواری کرد: این اداره برای پیشگیری از معضلات اجتماعی حاضر است تعامل خود را با بهزیستی بیشتر کند.