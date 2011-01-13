نخستین شهرک فولاد کشور در فارس ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در حاشیه شورای عالی گردشگری استان گفت: تا پایان امسال در مجموع بیش از 30 هزار میلیارد ریال طرح صنعتی و اقتصادی در استان فارس مورد بهره برداری قرار می گیرد و یا عملیات اجرائی آنها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی واحدهای فولاد در شهرستانهای فسا، نی ریز و اقلید با سرمایه گذاری بالغ بر هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری انجام خواهد شد که با فعالیت این واحدها نخستین شهرک فولاد سازی کشور در استان فارس نیز ایجاد می شود.

استاندار فارس تصریح کرد: استقرار صنایع پیشرفته ساختمان سازی، صنایع سیمان و سرم سازی از دیگر گامهای صنعتی شدن فارس است که در آینده ای نزدیک به مرحله اجرا در خواهد آمد.

احمدزاده با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از طرح های موجود در فارس ادامه داد: با انجام فعالیتها و نتایج مثبت حاصل از استقبال سرمایه‌گذاران از فرصتهای اقتصادی و صنعتی فارس، طی یکسال گذشته حجم سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی این استان، بیش از 106 درصد افزایش داشته که این روند نشان از تحقق اهداف دولت در این بخش و توسعه همه جانبه صنعت استان فارس خواهد بود.

استاندار فارس تاکید کرد: تا پایان سال جاری بیش ازهفت هزار میلیارد ریال پروژه در استان فارس مورد افتتاح قرار خواهد گرفت که از جمله این طرح ها راه انداری واحد تولید پژو پارس در شیراز و راه‌اندازی نخستین واحد فولاد بخش خصوصی کشور است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امیدواریم اولین موتور ملی نیز در فارس تولید شود، افزود: با شروع به کار سایت ایران خودرو در فارس ما امیدواریم شاهد تولید اولین خودرو ملی با موتور ملی در استان باشیم.

احمدزاده در خصوص روند مطلوب در توسعه و پیشرفت استان گفت: فضای کار در استان فارس فراهم است و اجازه نخواهیم داد فارس وارد بازیهای سیاسی شود چراکه امروز بحث کار عمرانی و فرهنگی در اولویت قرار دارد و در حال حاضر اگر هر سه روز یک پروژه را در استان افتتاح کنیم، افتتاح بخش زیادی از آنها به سال آینده موکول می شود.