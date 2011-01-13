تصادف محور کرمان - بم 5 کشته و زخمی به جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محور کرمان - بم که پس از زمین لرزه بم دچار خسارت شد همچنان قربانی می گیرد.

هر چند بارها از سوی مسئولان در راستای لزوم اولویت اصلاح این جاده هشدار داده شده است اما همچنان این جاده کرمان عرض و پر ترافیک که پنج شهرستان کرمان و استان سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی را به مرکز کشور متصل می کند شاهد بروز تصادفهای تلخ است.

چهارشنبه شب نیز بر اثر بروز تصادف در این محور حادثه خیز استان کرمان که بین یک دستگاه سواری پژو و یک خودروی وانت بار روی داد چهار نفر به شدت زخمی و به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند و یک نفر نیز در صحنه تصادف جان باخت.

به گفته فرمانده پلیس راه بم این تصادف در کیلومتر 20 این محور روی داده است.

سروان محمد کارآموزیان دلیل این سانحه را انحراف به چپ پژو اعلام کرده است.

بروز تصادفهای مکرر در این محور پر ترافیک در حالی روی می دهد که این محور بارها شاهد وقوع چنین حوادثی بوده است و دلیل آن نیز کم عرضی بیش از حد و دو طرفه بودن جاده است.

پس از زمین لرزه بم طرح دو بانده کردن این محور در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن اعتبار لازم برای اتمام طرح، اجرای پروژه این جاده به کندی پیش می رود اما حوادث رانندگی در این محور حادثه خیز همچنان ادامه دارد و قربانی می گیرد.