400 میلیارد ریال در بندر آستارا سرمایه گذاری می شود

فرهاد منتصرکوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بندر آستارا نخستین بندر چند منظوره کشور است که بخش خصوصی برای آن سرمایه گزاری کرده است، افزود: برای ساخت این بندرعلاوه برسرمایه گذاری300 میلیارد ریالی بخش خصوصی تاکنون 100 میلیارد ریال اعتباردولتی نیز در قالب مصوبات سفرهای استانی در نظرگرفته شده است.

وی با اعلام اینکه براساس مصوبه هیئت دولت ساخت بندر چند منظوره آستارا در دستور کار قرار گرفته است اظهارداشت: در حال حاضر ساخت این بندر 30 درصد پیشرفت کار دارد.

مدیرکل بنادر گیلان با پیش بینی اینکه بندر آستارا تا سال 90 افتتاح شود، اظهارداشت: این بندرنقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی استان گیلان و کشور دارد.

وی گفت: بنادر همواره ارزشهای اقتصادی آشکار و نهان بسیاری برای کشورها صاحب بندر داشته ونقش مهم و مستقیمی در ایجاد اشتغالزایی ایفا کرده اند.

کوهساری ادامه داد: فعالیتهای بندری بخش مهم و ارزشمندی از حمل و نقل را تشکیل می دهند و نقش مهم درآمدهای بندری امروز به حدی است که برخی کشورها استفاده از این درآمدها را راهکاری برای تبدیل شدن به قدرتهای بزرگ اقتصادی می دانند.

وی گفت: در کشورهای که به دریا راه دارند 70 درصد تجارت خارجی از طریق بنادر انجام می شود و در ایران این رقم در حدود 90 درصد است.

مدیرکل بنادر گیلان همچنین با بیان اینکه همواره از بنادر به عنوان محرک اقتصاد کشورها یاد می شود، خاطرنشان کرد: نگاه و توجه بلند مدت به بحث حمل و نقل دریایی به ویژه در حوزه استان گیلان ضمن برطرف کردن عمده ترین مشکلات اقتصادی استان و حتی کشور موجب رشد اشتغالزایی نیز خواهد شد.