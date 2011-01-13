بانک مرکزی در خراسان شمالی به تعهدات خود عمل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت صبح پنجشنبه به خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر بانک مرکزی استان فضای پرداخت وام بدون فضای جریمه را ایجاد نکند سرمایه گذاری در استان ایجاد نمی شود.

وی تصریح کرد: استان خراسان شمالی استانی ضعیف و محروم است و بسیاری از بخشهای زیرساختی استان از شاخصهای کشوری عقب هستند.



وی افزود: با وجود اینکه بیش از 50 درصد از مردم خراسان شمالی را جمعیت روستایی تشکیل می دهد اما امکانات زیر بنایی روستاهای استان بسیار ضعیف است.



وی بیان کرد: با وجود گذشت چند سال از زلزله سال 75 هنوز آثار زلزله در بسیاری از روستاهای استان دیده می شود و اقدمات مناسبی در جهت پیشرفت زیرساختهای استان صورت نگرفته است.



شفقت همچنین از مدیران استان درخواست کرد تا برنامه بودجه سال 90 دستگاه های خود را تبین و شفاف کنند و از ظرفیتهای شناخته شده استان در طراحی پروژه های خود استفاده کنند.



نماینده عالی دولت ادامه داد: در سال آینده 25 درصد از اعتبارات استان به حوزه آب کشاورزی اختصاص می یابد و محرومیت زدایی از روستاهای استان، توسعه زیر ساختها و توجه به زیر ساختهای استان در دستور کار دستگاه های اجرایی استان قرار می گیرد.