نخستین مجتمع ذوب آهن بخش خصوصی ایران ساخته می شود

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجتمع با 15 هزار میلیارد ریال اعتبار در شهرک صنعتی رشت ساخته خواهد شد.

وی همچنین ساخت کارخانه پتروشیمی لوشان با 19 هزار میلیارد ریال و کارخانه سیمان سبز با 100 میلیارد ریال اعتبار در سیاهکل خبرداد و اظهارداشت: با تکمیل این سه طرح مهم صنعتی بیش از 9 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه توسعه صنعت در گیلان ازمحورهای مهم مصوبات دو دور سفررئیس جمهوری به استان است، گفت: اجرای مصوبات دولت در بخش صنعت و معدن استان بسترساز تحول عظیمی در تولیدات صنعتی واشتغالزایی استان است.

وی درادامه به طرح آمایش صنعتی اشاره کرد و افزود: اجرای طرح آمایش واحدهای صنعتی با شش هزار میلیارد ریال با همت مسئولان وسرمایه گذاری بخش خصوصی درحال اجراست.

قهرمانی چابک بیان داشت: از اهداف بارز این طرح کاهش فاصله سرانه سرمایه گذاری بین بالاترین استان توسعه یافته صنعتی کشور و کمترین استان است که در واقع تحقق هدف پیشرفت عادلانه کشور است.

وی تاکید کرد: از مشخصه های بارز این طرح ارائه بسته ای کامل برای تسهیلات صنعتی و معدنی است که تقریبا تمام متقاضیان را با هر نوع در خواستی پوشش می دهد.

استاندارگیلان یادآورشد: هدفمند بودن ارائه تسهیلات با توجه به نیازهای منطقه ای و امکانات استانها و کم کردن فاصله سرانه سرمایه گذاری صنعتی از دیگر مشخصه های طرح آمایش صنعت است.