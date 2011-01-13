به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در جلسه شورای عالی گردشگری فارس با ابراز خرسندی از روند توسعه بخش گردشگری استان و رشد مثبت سرمایه گذاری در این بخش گفت: با انتقال موفق دو معاونت استراتژیک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به فارس، گام بسیار موثری در توسعه صنعت گردشگری استان برداشته شد که این اقدام در مراحل بعدی نیز استان فارس را با نتایج و فعالیتهای ارزنده‌تری مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در راستای توسعه صنعت کردشگری در فارس به زودی فعالیت نخستین دفتر منطقه‌ای یونسکو در شهر شیراز آغاز می شود که این گام نیز این کلانشهر را به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های فرهنگی کشور به جهانیان معرفی خواهد کرد.

استاندار فارس همچنین خواستار تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی فارس از فعالیت معاونتهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در استان شد و خاطرنشان کرد: برای بالا بردن ظرفیت گردشگری استان وجود این دو معاونت در فارس نقش اساسی و عمده‌ای ایفا می‌کند و در این خصوص دستگاه‌های مختلف اجرایی استان باید از حداکثر توان اجرایی و برنامه‌ریزی خود برای همکاری با این دو معاونت بهره گیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز گفت: با شرایط فرهنگی و مذهبی که در استان فارس وجود دارد، انتظار داریم که نوروز امسال حداقل هشت میلیون مسافر نوروزی از استان فارس بازدید کنند که ورود این حجم مسافر نیازمند برنامه‌ریزی و ارائه خدمات رفاهی مناسبی از سوی دستگاه‌های متولی است.

اولین بانک گردشگری کشور در استان فارس

احمد زاده در ادامه سخنان خود از راه‌اندازی بانک گردشگری در استان فارس خبر داد و افزود: استان فارس به عنوان نخستین استان کشور پذیرای نخستین بانک گردشگری کشور خواهد بود و این روند همگی نشان دهنده فضای کار و تلاش فارس و گسترش روحیه نشاط و بالندگی مردم است.

استاندار فارس در خصوص یکی از دستور کارهای این جلسه در مورد وضعیت باغ ارم نیز گفت: این مجموعه باید به شهرداری و یا میراث فرهنگی سپرده شود تا بتوانند با مرمت و رسیدگی به این محل موجبات جذب بیشتر گردشگر را به شیراز فراهم کند، که در این راستا باید تیم ویژه ای وضعیت باغ ارم را بررسی کند.