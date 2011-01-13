مذاکره با معاونت سینمایی درباره تشکل صنفی تهیه کنندگان

فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما درباره برگزاری اولین جلسه کمیته مشترک معاونت سینمایی و خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: این جلسه عصر روز چهارشنبه با حضور سعید رجبی فروتن، داود رسولیان، بابک خانیان، ابراهیم مختاری و محمدرضا موئینی و استثناء با حضور علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در معاونت سینمایی برگزار شد.

وی افزود: این جلسه پیش درآمدی بود به مسائل آتی و بحثها به طور کلی صورت گرفت. اما نمایندگان خانه سینما درباره تشکل واحد تهیه کنندگان که بحث تشکیل آن از طرف معاونت سینمایی پیش از این مطرح شده بود، صحبت کردند و در این ارتباط عنوان شد، خانه سینما قصد سنگ اندازی در برپایی این تشکل ندارد. بلکه مطمئن هستیم در صورت اجماع تهیه کنندگان تشکیل صنف واحد تهیه کنندگان به صورت خود جوش، درون زا و با حمایت معاونت سینمایی و خانه سینما می تواند حرکت مثبتی باشد.

توحیدی ادامه داد:هنوز بین شورای عالی تهیه کنندگان و گروهی که عمدتا از اتحادیه تهیه کنندگان هستند که با کمک دوستان در ارشاد اساس نامه نوشتند، اختلافاتی وجود دارد. به همین دلیل در این جلسه اعضای خانه سینما عنوان کردند، تا این اختلافات حل نشود، تشکل صنف واحد تهیه کنندگان موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی درباره مباحث دیگر تهیه کنندگان که در این جلسه عنوان شد، افزود: ما به دوستان تاکید کردیم، اگر این اجماع حاصل نشود، توافق حاصله بسیار شکننده خواهد بود، زیرا معاونت سینمایی قاعدتا نمی‌خواهد در مقابل تقاضای صدور پروانه ساخت یا ارائه تسهیلات به تهیه کنندگان شاخص، پرسابقه و فرهنگی که صاحب آثار سینمایی افتخار آمیزی هستند، مقاومت کند و ناچار قواعدی که خود وضع کرده را نقض می کنند.

توحیدی در ادامه توضیح داد: ما در این جلسه به دوستان و همکاران معاونت سینمایی پیشنهاد کردیم تا وصول کامل اجماع در میان تهیه کنندگان از تشکیل صنف واحد با فشار و دستور خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به جلسه دیدار اعضای هیئت مدیره خانه سینما با رحیم مشایی گفت:در پی درخواست آقای علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد درباره این جلسه و مفاد آن توضیحاتی ارائه شد و خوشبختانه نگرانیهای نیز در این ارتباط از طرف دوستان بود که برطرف شد و برخوردهای خوبی صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد:خوشبختانه اولین جلسه کمیته مشترک بسیار سازنده بود و امیدوارم با همین روند ادامه پیدا کند تا بتوانیم مسائل و مشکلات را به درستی حل کنیم. جلسه آینده این تشکل نیز روز چهارشنبه 29 دی ماه در خانه سینما با حضور اعضا برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره خانه سینما درپایان تاکید کرد: خانه سینما در جهت تشکیل صنف واحد تهیه کنندگان هیچ سنگ اندازی و اقدام سلبی نمی کند، بلکه بیشتر معتقد است هر اتفاقی باید پس از اجماع تهیه کنندگان انجام گیرد.

سه شنبه 21 دی ماه اهالی سینما و اعضای هیئت مدیره خانه سینما با یک مجموعه اقتصادی برای انجام طرحهای مشترک که مربوط به رفاه و تامین اجتماعی اعضاء خانه سینما بود، دیدار داشتند. به گفته توحیدی این مجموعه اقتصادی اصرار داشتند در این دیدار به دلیل اینکه مسوولان دولتی به خصوص رئیس کمیسیون فرهنگی دولت آقای مشایی در این زمینه نقش موثری دارند، در جریان این فعالیت قرار بگیرند و در ادامه راه از تسهیلات دولتی در این زمینه استفاده شود.