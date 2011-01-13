1.2 میلیون گلستانی سهام عدالت می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا صبح پنچشنبه در نشست این ستاد افزود: از این تعداد بیش از یک میلیون و 173 هزار و شش تفر برای دریافت سهام عدالت مراجعه کردند.

وی اظهار داشت: تاکنون سود سهام عدالت 521 هزار و 484 نفر پرداخت شده و در مرحله آخر نیز سود سهام عدالت 53 هزار و 200 تفر از شاغلان دولت پرداخت می شود.

رئیس سارمان اقتصاد و دارایی گلستان عنوان کرد: پرداخت سهام عدالت شاغلان دولت تا سه شنبه هفته بعد ادامه می یابد.

مهدوی نیا گفت: شاغلان پس از دریافت حواله سود از طریق دستگاه اجرایی متبوع با همراه داشتن کارت ملی و مراجعه به یکی از شعب بانک کشاورزی استان از سود سهام عدالت بهره مند خواهند شد.



وی افزود: مبلغ سود سهام به ازای هر نفر 400 هزار ریال و براساس عملکرد سود سهام عدالت سال 86 است.



مهدوی نیا بیان داشت: کارکنان دولت باید پس از دریافت برگ حواله سود سهام خود از دستگاه مربوطه آن را به مهر شرکت تعاونی های سهام عدالت که در آن ثبت نام کرده اند ممهور کنند.